L’E-Prix de Paris prolongé pour trois saisons supplémentaires

L’E-Prix de Paris a été officiellement prolongé pour trois années de Formule E, comme l’ont annoncé les dirigeants de la discipline cette semaine. La manche du championnat 100 % électrique disputée dans les rues de la capitale française prendra donc part jusqu’en 2022, qui représentera la saison 8.

"La Formula E est née à Paris !" assure Alejandro Agag, Président de Formula E. "L’idée originelle du championnat a vu le jour lors d’un dîner, en février 2011, en compagnie du Président de la FIA, Jean Todt. Ensuite, avec nos amis français de Formulec, ce projet fou est allé de l’avant, et dès les débuts, des marques comme Renault et Michelin ont été des soutiens forts."

"Je suis donc vraiment heureux d’être à nouveau à Paris cette année et d’annoncer l’accord de la signature de la convention pour 4 années supplémentaires (incluant 2019). Cette décision a été prise lors du Conseil de Paris lundi 1er avril. Je tiens à remercier la Maire de Paris, Anne Hidalgo, Rachida Dati, Maire du septième arrondissement pour ce vote. Et j’en profite pour remercier le Gouverneur Militaire de Paris qui nous accueille aux Invalides, les services de la Préfecture ainsi que tous ceux qui contribuent à rendre l’événement possible et si majestueux."

Le prochain E-Prix de Paris se tiendra le 27 avril : "Nous aurons cette année encore une édition magnifique, avec une compétition plus serrée que jamais (6 vainqueurs différents en 6 courses), une voiture nouvelle génération plus puissante et plus autonome et un attack mode qui renforce le spectacle et le suspense."

Pierre Gosselin, d’Electric Formula (anciennement Formulec), se félicite d’une telle nouvelle et reprend les propos de la maire de Paris : "Comme l’a dit Anne Hidalgo il y a quelques années, la Formula E est un cadeau pour Paris. Tout le monde aujourd’hui est heureux de cette opportunité car nous avons tous, avec la Mairie et le championnat Formula E, trouvé les solutions adéquates aux défis posés."

"Madame Anne Hidalgo et Madame Rachida Dati sont très proactives afin que cet événement donne le sourire à tout le monde. Nous nous entraidons, nous nous écoutons, nous nous parlons… Le dialogue est ouvert et permanent. C’est ce qui permet de sans cesse proposer de choses nouvelles : communication, accès, opportunités, festivités…"

L’E-Prix de Paris se transforme peu à peu en messe de la mobilité électrique : "Le vendredi est déjà une fête, et, le samedi matin, les spectateurs peuvent venir participer à la Piste aux Parisiens, l’événement familial qui permet de faire un tour de circuit à bord de son propre véhicule électrique (non motorisé) : trotinette, segway, solo-wheel, skate board etc."