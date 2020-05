L’E-Prix de Londres annulé, New York devrait l’être aussi

On pouvait s’y attendre compte tenu de la lente évolution du Covid-19, la Formule E a annulé sa double étape à Londres, qui devait servir de cadre à la fin de Saison 6 et se tenir après New York.

L’ExCeL London, centre d’expositions situé au bord de la tamise, devait accueillir une partie du circuit en intérieur et ses alentours devaient permettre d’installer la piste complète, un tout nouveau circuit pour le retour de la capitale anglaise en Formule E.

Malheureusement, le bâtiment a été réquisitionné pour servir d’hôpital temporaire de lutte contre le coronavirus, et il sera impossible d’y organiser les deux courses prévues dans le courant du mois de juillet. Les fans ont reçu un mail pour se faire rembourser les places réservées.

Par ailleurs, rien n’a encore été annoncé pour l’E-Prix de New York, mais de nombreuses rumeurs de sources concordantes font état d’une annulation inévitable, alors que la ville est aujourd’hui l’épicentre mondial de la pandémie.