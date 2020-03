L’E-Prix de Jakarta est reporté à une date inconnue

Le calendrier de la Formule E continue d’être massivement impacté par le coronavirus qui sévit à l’échelle mondiale. Après l’annulation de l’E-Prix de Sanya, prévu en avril, et de celui de Rome, qui devait avoir lieu le mois prochain, c’est celui de Jakarta qui est désormais repoussé à une date ultérieure.

La compétition devait se tenir le 6 juin 2020, soit une date bien plus tardive que beaucoup d’autres événements annulés, mais la Formule E et l’Indonésie ont préféré prendre des mesures préventives et éviter une annulation tardive.

"Avec le nombre croissant de cas de Covid-19 dans les pays où la Formule E a des événements prévus, nous évaluons les plans pour diminuer l’impact potentiel du coronavirus et maintenir le plus grand nombre possible de courses au calendrier de la Saison 6" a expliqué Alberto Longo, co-fondateur de la discipline.

"C’est une situation fluide, qui évolue au quotidien, et nous restons réalistes et flexibles dans notre approche d’options alternatives, qui seront communiquée en temps voulu. Cela inclut des manches doubles sur des événements existants, l’utilisation de circuits permanents, et des courses à huis clos si nécessaire."

Compte tenu du développement de la maladie, l’E-Prix de Paris est également menacé, et d’autres le seront certainement. La Formule E pourrait décider de faire une double course sur le circuit de Valence, si toutefois l’Espagne ne subit pas non plus de plein fouet l’épidémie. Ce serait alors une première, tous les E-Prix ayant été organisés en ville jusqu’ici.