L’Aston Martin Valkyrie AMR-LMH se prépare aux 24 Heures du Mans

Par Emmanuel Touzot 22 juillet 2024 - 17:37





La nouvelle Aston Martin Valkyrie AMR-LMH a pris la piste pour la première fois, alors qu’Aston Martin et The Heart of Racing entament un programme d’essais complet en vue du retour de la marque aux 24 Heures du Mans l’année prochaine, pour la première fois depuis 1959.

La nouvelle Hypercar, développée par Aston Martin Performance Technologies et l’équipe The Heart of Racing, a effectué un shakedown et des tests d’évaluation initiaux au Royaume-Uni cette semaine. La voiture a été pilotée par Darren Turner, pilote de développement Aston Martin High Performance, Mario Farnbacher de The Heart of Racing et Harry Tincknell.

L’Aston Martin Valkyrie AMR-LMH est unique dans la catégorie Hypercar, car elle est la seule parmi ses contemporaines à tirer ses racines d’une voiture de série existante, l’Aston Martin Valkyrie.

L’équipe The Heart of Racing engagera deux Valkyrie AMR-LMH en WEC et une voiture en IMSA en 2025. A partir de 2025, Aston Martin sera le seul constructeur à courir à tous les niveaux des courses de voitures de sport et de GT (de Hypercar à GT4) et en F1.

"La Valkyrie AMR-LMH est une machine de course pure, à la pointe de la technologie, et bien qu’il soit encore très tôt dans le cycle d’essais, d’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, nous sommes convaincus qu’elle atteint les objectifs et les critères que nous lui avons fixés" a déclaré Adam Carter, directeur d’Aston Martin Endurance Motorsport.