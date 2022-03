L’Alpine A480 à la découverte de l’Amérique

Après une courte intersaison, le FIA WEC est fin prêt à donner le coup d’envoi de la dixième saison de son histoire à Sebring, où les concurrents engagés au plus haut niveau de l’Endurance reprendront le volant sur l’un des monuments du sport automobile.

Si Alpine connaît bien le circuit américain avec une première apparition dès 1964 et un podium obtenu dans la catégorie LMP2 en 2019, Alpine Elf Endurance Team aura fort à faire à l’occasion du Prologue du FIA WEC faisant office de répétition générale. Malgré son année d’expérience au sein de l’élite, la marque au A fléché verra son Hypercar arborant le n°36 effectuer ses premiers tours de roues à Sebring, qui accueillera la semaine suivante la première épreuve du calendrier, les 1000 Miles de Sebring.

Construit sur un ancien aéroport militaire, le Sebring International Raceway mêle dix-sept virages et plusieurs lignes droites sur une piste extrêmement abrasive et bosselée entre les sections historiques bétonnées et les portions asphaltées. Considérée comme l’une des clés de la course, cette surface atypique s’avère spectaculaire et surtout redoutable pour les amortisseurs et fonds plats si les réglages ne sont pas optimaux sur les jonctions entre les revêtements.

Avec plus de douze heures de temps de piste réparties en quatre séances, l’équipe et son trio de pilotes auront la délicate mission de parfaire leurs connaissances et de trouver les meilleurs réglages et compromis pour adapter l’A480 à ces défis. L’enjeu sera d’autant plus grand que les 1000 Miles de Sebring offriront davantage de points que les épreuves de six heures composant la moitié du calendrier.

Vainqueur des 12 Heures de Sebring en 2011 et 2018, Nicolas Lapierre mettra son expérience au service de l’écurie, tout comme André Negrão, avec qui le Français avait mené Alpine à la deuxième place des 1000 Miles de Sebring en 2019. L’apport de Matthieu Vaxiviere sera tout aussi important, ce dernier ayant fini deuxième à un peu plus d’une seconde de l’équipage victorieux des 12 Heures de Sebring en 2019.

Pour préparer idéalement ce rendez-vous, le trio a pu reprendre ses marques au volant de l’Alpine A480 à l’occasion d’essais privés au Circuit Paul Ricard le mois dernier. Actuellement sur une série de six podiums consécutifs, dont l’un acquis aux 24 Heures du Mans, Alpine Elf Endurance Team est donc déterminée à lancer sa nouvelle campagne dans des conditions optimales lors de cette semaine célébrant le sport automobile puisque les 1000 Miles de Sebring partageront l’affiche avec les 12 Heures de Sebring (IMSA).

Philippe Sinault, Team Principal Alpine Elf Endurance Team

« Sebring est toujours une épreuve à part, de par son histoire et son statut de référence sur le continent nord-américain. Il y a une saveur particulière à l’idée de revenir aux États-Unis avec Alpine, une marque à l’aura désormais internationale. Il s’agit donc d’un rendez-vous important et il sera plaisant d’y retrouver nos adversaires, Toyota et Glickenhaus, dans la catégorie reine. Toute l’équipe s’est remise en ordre de marche en se remobilisant dès nos premiers essais pour faire face aux défis qui nous attendent. Nos ambitions restent les mêmes et nous voulons créer la surprise. Nicolas, André et Matthieu possèdent tous de l’expérience à Sebring, un tracé qui leur plaît tant pour ses caractéristiques que pour l’atmosphère autour de l’événement. Leur apport sera aussi crucial que nos enseignements acquis lors de nos apparitions précédentes puisque nous ferons rouler pour la première fois l’A480 sur cette piste éprouvante pour les hommes et les machines. Plus que jamais, il faudra faire preuve d’une fiabilité à toute épreuve, et ce dès le Prologue pour adapter notre voiture tant au circuit qu’à la nouvelle balance des performances qui sera établie en vue de la course. Ces essais grandeur nature seront également l’occasion de confirmer nos choix pneumatiques faits et validés pour la saison. Nous avons tous hâte que les choses sérieuses commencent ! »