L’Alpine A470 et ses deux équipages se dévoilent pour le WEC 2023

Par Franck Drui 6 février 2023 - 10:51





Résolument tournée vers son avenir dans la catégorie reine Hypercar, Alpine Elf Endurance Team réaffirme sa passion de la compétition en alignant deux prototypes en Championnat du Monde FIA d’Endurance en 2023.

— La marque dévoile ses couleurs pour retrouver le LMP2, célébrer ses dix ans depuis son retour dans la discipline et participer aux festivités liées au centenaire des 24 Heures du Mans.

— Matthieu Vaxiviere sera rejoint par Julien Canal et Charles Milesi dans l’Alpine A470 n°36 alors qu’André Negrão sera épaulé par Memo Rojas et Olli Caldwell dans la voiture sœur n°35.

Lancé en 2013, le programme contemporain d’Alpine en Endurance a connu de nombreux succès avec deux couronnes sur la scène européenne, deux titres mondiaux et trois triomphes de classe aux 24 Heures du Mans. Présente parmi l’élite ces deux dernières années, la marque au A fléché a aussi brillé avec deux victoires à Sebring et Monza en FIA WEC, un podium absolu sur le double tour d’horloge sarthois et une place de Vice-Championne du Monde.

Une saison de transition

Cette saison s’annonce charnière pour l’équipe avant de retrouver la catégorie reine du Championnat du Monde d’Endurance dès 2024. L’année sera ainsi rythmée par le développement du nouveau prototype Hypercar Alpine. Répondant à la règlementation LMDh, celui-ci viendra concurrencer les constructeurs prestigieux ayant choisi de relever le défi de l’élite, dont le plateau sera plus attractif que jamais.

Avec la compétition inscrite dans son ADN, Alpine sera toujours présente sur les circuits avec l’écurie Signatech, sous la bannière Alpine Elf Endurance Team. Pour cette année de transition, la structure sera toutefois engagée en LMP2, une catégorie qu’elle connaît bien pour y avoir écrit de belles pages de son histoire sportive durant cette dernière décennie.

Ce changement implique des challenges inédits, en raison d’un règlement différent. Après avoir contribué à l’élargissement du palmarès de la marque entre 2017 et 2020, l’Alpine A470 est sortie d’une « hibernation » de plus de 800 jours à l’occasion d’essais de présaison la semaine passée à Portimão. L’équipe a également dû savamment étudier ses nouveaux équipages, le LMP2 exigeant au moins un pilote catégorisé Silver dans chaque voiture.

Un trio tricolore sur la n°36

Présent avec Alpine depuis ses débuts dans la catégorie reine, Matthieu Vaxiviere aura une nouvelle fois l’occasion de confirmer toute l’étendue de son talent avec l’A470 n°36. Le Français compte déjà deux podiums en LMP2 aux 24 Heures du Mans et retrouvera l‘un de ses anciens équipiers avec l’arrivée de Julien Canal.

Titré sur la scène internationale en 2015 et 2017, le Manceau Julien Canal sera assurément un renfort de choix après s’être illustré comme l’un des Silvers les plus rapides et fiables du plateau avec trois podiums en LMP2 et trois succès en GT dans la Sarthe. Sa connaissance parfaite de la voiture et ses liens avec Matthieu Vaxiviere, avec qui il a obtenu un podium en LMP2 aux 24 Heures de Daytona fin janvier, laissent augurer un équipage particulièrement soudé.

Le trio sera complété par Charles Milesi, l’un des plus grands espoirs français de la discipline. Formé à l’école de la monoplace, il a rapidement confirmé toutes les promesses placées en lui en remportant, en LMP2, les 24 Heures du Mans et le titre mondial dès sa première saison complète en Endurance en 2021. Transfuge d’une équipe dont Signatech assurait l’exploitation en LMP2, Charles Milesi aura à cœur de reconquérir la couronne avec les Bleus.

Accents internationaux pour la n°35

Membre fidèle de l’équipe Signatech, avec laquelle il va entamer sa sixième saison consécutive, André Negrão poursuivra également l’aventure avec Alpine pour retrouver une catégorie dont il a remporté le titre mondial en 2019 et deux succès aux 24 Heures du Mans en 2018 et 2019.

Le Brésilien sera rejoint par Memo Rojas, un pilote extrêmement expérimenté en LMP2 puisqu’il compte déjà sept départs aux 24 Heures du Mans. S’il s’attaquera à sa première campagne en FIA WEC, le Mexicain mettra ses précieuses connaissances au profit de l’écurie après avoir conquis de nombreux monuments du sport automobile : Grand-Am, 24 Heures de Daytona, 12 Heures de Sebring et deux couronnes en European Le Mans Series.

Les deux hommes seront épaulés par Olli Caldwell, jeune espoir issu des rangs de l’Alpine Academy. Après s’être imposé à plusieurs échelons de la monoplace, le Britannique a fait forte impression auprès de l’équipe avec son potentiel et sa philosophie parfaitement en phase avec les valeurs d’Alpine, de Signatech et du monde de l’Endurance lors des rookies tests en novembre dernier. À seulement vingt ans, Olli Caldwell a désormais l’occasion de faire ses preuves en prototype avec deux équipiers extrêmement réputés.

Des objectifs ambitieux sur tous les fronts

En travaillant de concert avec la talentueuse équipe d’exploitation menée par Signatech, les deux équipages auront pour but d’aller chercher la victoire et le Trophée Endurance LMP2 en donnant leur maximum sur les sept épreuves du calendrier. Les Alpine A470 lanceront leur campagne à Sebring (États-Unis) lors du prologue officiel du FIA WEC (11-12 mars) avant la première course de la saison sur ce même circuit le 17 mars.

Fer de lance d’Alpine Elf Endurance Team, Nicolas Lapierre se concentrera en parallèle sur le développement du prototype Alpine LMDh, conçu en collaboration avec Oreca et l’équipe Alpine Racing basée à Viry-Châtillon.

ILS ONT DIT

Matthieu Vaxiviere

« Alpine est comme ma deuxième famille, donc je suis ravi de poursuivre notre aventure en bleu. Nous savons qu’il s’agit d’une année de transition avec un retour dans une catégorie que nous connaissons bien malgré les nombreux changements des dernières années. Le défi s’annonce relevé, mais nous ferons tout pour nous imposer tout en préparant l’avenir. J’ai hâte de pouvoir travailler avec Charles, un pilote extrêmement rapide que j’ai pu voir évoluer dans la voiture sœur l’an passé. Je suis aussi content de retrouver Julien, l’un des meilleurs Silvers du plateau avec une immense expérience du LMP2. J’aborde cette saison avec sérénité, car je n’ai aucun doute sur le fait que notre trio aura une excellente osmose et l’ambition nécessaire pour gagner des courses, Le Mans et le titre. »

Julien Canal

« Je suis vraiment impatient de commencer cette saison 2023 avec Alpine Elf Endurance Team. J’ai couru contre cette écurie de nombreuses années et c’est avec un immense honneur que j’intègre désormais ses rangs. Je connaissais déjà Philippe Sinault, mais j’ai eu l’occasion de rencontrer toute la structure technique et j’ai été très agréablement surpris par le niveau de professionnalisme et la cohésion animant tous les membres de l’équipe. Il s’agit également de mon retour en FIA WEC depuis mon titre en 2017. Je connais bien la voiture et Matthieu, qui est un très bon ami, et le courant est immédiatement très bien passé avec Charles. Cette année ne sera pas de tout repos. Nous aurons comme adversaires des équipes déjà sacrées en WEC et en ELMS, mais nous sommes bien décidés à nous battre pour gagner le maximum de courses ainsi que le titre. »

Charles Milesi

« Je suis très content de prolonger l’aventure avec Signatech tout en intégrant la famille Alpine cette année. Je pouvais difficilement espérer mieux que de devenir le pilote d’un constructeur français et d’une équipe française à seulement vingt-et-un ans. C’est une opportunité unique et je m’en réjouis, d’autant que l’écurie fait tout pour que nous soyons performants avec les deux voitures engagées. Pour cette première année en bleu, je pense que nous pouvons aller chercher d’excellents résultats avec Matthieu et Julien. Je suis déjà impatient de commencer la saison et j’ai hâte de voir les résultats que nous pouvons obtenir ensemble. »

André Negrão

« Après deux belles années dans la catégorie reine Hypercar, je suis ravi de revenir en LMP2 pour entamer ma sixième saison avec Alpine. Je tiens à remercier Alpine, Signatech et Philippe Sinault pour leur confiance sans faille. La bataille s’annonce féroce. Nous ferons face à de redoutables concurrents avec autant de grandes équipes présentes cette année en LMP2. Je crois cependant que nous avons l’occasion de démontrer qu’Alpine est de retour pour se battre pour le titre. Avec mes deux nouveaux équipiers, nous sommes prêts à nous engager de toutes nos forces dans cette saison et il me tarde déjà d’être aux 1000 Miles de Sebring. »

Memo Rojas

« Je suis très heureux d’intégrer Alpine Elf Endurance Team, qui m’offre l’occasion de participer pour la première fois au Championnat du Monde d’Endurance. J’ai eu la chance de connaître le succès en ELMS, mais mon objectif principal reste de gagner Le Mans. Depuis mon arrivée en Europe après quatre titres en IMSA, mon but est de remporter la triple couronne de l’Endurance, à savoir Sebring, Daytona et Le Mans, qui est la course ultime et la seule qui me manque. Rejoindre Alpine me place parmi l’une des meilleures équipes et je me battrai avec eux pour essayer d’y parvenir. Je suis extrêmement reconnaissant d’avoir des équipiers de grand talent, avec André, l’une des références de notre discipline, et Olli, l’un des jeunes espoirs les plus prometteurs. Je suis convaincu que nous formerons un équipage très solide entre l’expérience d’André et la jeunesse d’Olli, mais aussi avec Matthieu, Julien et Charles dans la n°36. Cela crée un excellent environnement de travail avec une saine émulation pour nous hisser le plus haut possible. J’ai déjà hâte de commencer la saison et je tiens à remercier Philippe Sinault pour cette confiance. Je ferai tout pour atteindre nos objectifs communs ! »

Olli Caldwell

« Je suis vraiment ravi de rejoindre Alpine Elf Endurance Team pour le Championnat du Monde d’Endurance en 2023. C’est un grand changement de direction dans ma carrière, mais j’ai hâte de relever un défi inédit tout en poursuivant au sein d’un programme Alpine, une marque globale avec qui je peux approfondir ma relation. Il me tarde déjà d’être à Sebring pour la première course et de découvrir de nouveaux circuits comme Fuji et Le Mans. Ce sera véritablement un moment fort à titre personnel. Je tiens sincèrement à remercier toutes les équipes d’Alpine pour cette opportunité unique et je suis convaincu que nous pouvons prétendre à d’excellents résultats avec mes nouveaux équipiers. »

Philippe Sinault, Team Principal Alpine Elf Endurance Team

« Nous sommes des “racers” et il nous était inenvisageable d’imaginer les festivités du centenaire des 24 Heures du Mans sans Alpine. Nous voulions absolument être présents, car la compétition est inscrite dans nos gènes et elle nous permet aussi de nous mettre en ordre de marche avec la plupart du personnel technique qui relèvera le challenge qui nous attend en 2024. Avant d’entamer le développement de notre futur prototype LMDh, notre défi cet hiver était de bien appréhender cette saison et les enjeux auxquels nous ferons face en LMP2. Il nous fallait constituer des équipages à la fois homogènes et performants tout en prenant en compte les règles particulières du LMP2, notamment avec la présence d’un Silver dans chaque voiture. Nous sommes fiers de nos trios formés par des pilotes expérimentés ou à fort potentiel en vue de l’avenir. Tout le monde connaît les qualités et le niveau de Matthieu, André et Charles tandis que l’expérience parle en faveur de Julien et le palmarès pour Memo. Enfin, il nous tient à cœur de mener Olli au succès dans la réorientation de sa carrière, comme nous l’avons déjà fait avec André et d’autres par le passé. Par ailleurs, nous sommes également heureux d’accueillir dans l’équipe Reshad De Gerus en tant que pilote de réserve pour la saison 2023. Un pilote talentueux, dont nous suivrons les performances de près en ELMS cette année. En parallèle, le LMP2 est une catégorie qui a beaucoup évolué lors de nos deux années d’absence avec une redéfinition complète du cadre de la règlementation technique sur l’aérodynamique, les moteurs et les pneumatiques. Un superbe plateau avec un niveau incroyable nous attend, mais nous avons hâte de relever le défi et il nous tarde déjà d’être à Sebring ! »