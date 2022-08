L’Acura ARX-06 des 24 Heures du Mans 2024 se dévoile

Par Emmanuel Touzot 17 août 2022 - 16:48





Quelques semaines après le shakedown de son prototype LMDh, au Castellet puis au Mans, Acura a officiellement présenté l’ARX-06. Les visuels ont été communiqués et laissent entrevoir une carrosserie reprenant la philosophie de l’ARX-05 sur sa partie avant.

Le prototype embarquera un V6 bi-turbo de 2.4 litres conçu par Honda Performance Development. Le système hybride sera celui standard pour les prototypes de catégorie LMDh, qui s’engageront en IMSA et en WEC.

Acura confirme que l’ARX-06 fera ses débuts au Rolex 24, les 24 Heures de Daytona 2023. Après une saison complète dans le championnat américain d’endurance, Acura viendra normalement en WEC et aux 24 Heures du Mans en 2024.

"Si vous êtes une marque de performance, vous devez faire de la course" a déclaré Jon Ikeda, vice-président et responsable de la marque. "C’est aussi simple que cela. Le prototype ARX-05 existant et notre NSX GT3 de série se sont avérés être des modèles gagnants en course et en championnat sur les pistes de toute l’Amérique du Nord."

"Maintenant, avec l’introduction de la nouvelle Acura ARX-06 électrifiée, nous sommes impatients de nous mesurer à d’autres marques automobiles haut de gamme du monde entier, et de poursuivre nos victoires."

L’ADN des programmes compétitions d’Acura et Honda

Acura et Honda Performance Development ont travaillé conjointement sur ce projet, et expliquent que les technologies sont issues de la F1, de l’IndyCar et de l’endurance, où les deux marques ont connu du succès ces dernières années.

"HPD a 30 ans d’histoire de victoires en course et de championnats" a déclaré David Salters, président et directeur technique de HPD. "Non seulement dans les courses de voitures de sport d’endurance, mais aussi avec des voitures basées sur la Honda Civic qui ont remporté des championnats, avec le moteur du camion Baja Ridgeline, avec les moteurs de la Formula Regional Americas et de la Formula 4 avec le moteur Type R, et bien sûr avec l’Indy 500 et l’IndyCar Series."

"Nous sommes HPD, nous faisons de la course, nous développons nos ingénieurs et notre technologie à travers la course. Nous avons un héritage de course incroyable et unique, à la fois passé et présent. C’est ce que nous faisons en tant qu’organisation de course nord-américaine d’Acura, et de Honda."

"Nous sommes impatients de relever le défi de rivaliser avec Porsche, BMW et General Motors dans le championnat GTP de l’IMSA. Nous sommes conscients qu’il s’agit d’une étape importante pour nous. Nous avons beaucoup à apprendre, mais c’est pour cela que nous courons."

"La nouvelle Acura ARX-06 contient des éléments de notre technologie gagnante en Indy, de la technologie Honda en Formule 1 et de la technologie gagnante au Rolex 24. Ceci a été réalisé en utilisant les technologies de simulation, de conception, de développement et de fabrication de classe mondiale de HPD."

"Ce sont nos propres ingénieurs qui les ont développées, testées et validées. Nous sommes très fiers de cela. Maintenant, le défi et le travail acharné commencent vraiment, y compris les simulations éreintantes de 24 heures, et l’apprentissage de la façon de maximiser tous les aspects de la performance."