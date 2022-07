L’Acura ARX-06 de LMDh a pris la piste au Paul Ricard

Par Emmanuel Touzot 15 juillet 2022 - 13:29





Après Ferrari et Cadillac, qui ont fait rouler leur prototype - Hypercar et LMDh respectivement - ces derniers jours, c’est au tour d’Acura de prendre la piste avec son tout nouveaux prototype, conçu pour rouler en WEC et en IMSA.

L’ARX-06 a roulé au Paul Ricard, dans le sud de la France, avec un déverminage sur l’aéroport du Castellet à côté du circuit. Fortement camouflé, le prototype était confié à Ricky Taylor, pilote d’usine de Honda Performance Development.

La première séance d’essais aura lieu ce samedi à Magny-Cours, toujours avec Taylor au volant. Le constructeur Acura prévoit d’engager l’ARX-06 en IMSA, le championnat d’endurance américain, dès l’année prochaine, avec des débuts au Rolex 24, les 24 Heures de Daytona.

Le programme en WEC, avec l’arrivée en catégorie Hypercar, semble pour le moment se diriger vers un début en 2024, aucune participation au championnat, ni même aux 24 Heures du Mans, n’ayant été confirmée.