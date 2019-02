L’ACO organise la première formation commissaires et sécurité des pistes

Le samedi 16 février, l’ACO organisera la première formation (non diplômante) applicable en auto, moto et karting sur le circuit des 24 Heures. Elle sera cogérée avec la Fédération Française de Sport Automobile, la Fédération Française de Motocyclisme et la Fédération Française de Karting et orchestrée par les directeurs de course ainsi que les responsables du médical, des pick-up et des extractions.

Ces trois disciplines seront réunies pour la première fois, permettant ainsi de nombreuses mises à jour et un riche transfert d’informations. En effet, l’ACO est devenue une référence mondiale en formation de commissaires et de gestion de sécurité sur pistes ; ses commissaires interviennent partout dans le monde et sur différentes disciplines, notamment la F1 (Monaco, Abu Dhabi…).

Cette journée sera également l’occasion de créer de nouvelles vocations, avis aux futurs commissaires !

400 personnes, dont le rôle est crucial pendant les épreuves, sont attendues sur le circuit pour suivre cette formation : des commissaires mais aussi les personnes en charge des pick-up, des conducteurs de manitou et les intervenants dans les stands pendant la course.

PROGRAMME DE CETTE FORMATION :

08h00 : Accueil des participants au Welcome

08h50 : Présentation des gants hybrides

09h15-15h45 : Ateliers autos, motos, kartings vidéos et sur piste (comment ramasser une moto, comment intervenir avec un manitou, comment accrocher une voiture...), exercices de slalom en manitou, exercices de maniabilité des pick-up, ateliers prévention d’incendie au camping du Houx

16h05-16h45 : mise en situation organisée dans les paddocks (simulation d’un accident de voiture dans un mur avec personnes à extraire, personnel médical et pompiers à gérer…)

17h00 : fin de la formation

Vous souhaitez participer à cette formation ? Plus de renseignements sur Lemans.org