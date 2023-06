L’ACO et la FIA changent la BoP pour les 24 Heures du Mans

Par Emmanuel Touzot 1er juin 2023 - 11:13





"La BoP ne sera pas modifiée avant l’arrivée des 24 Heures du Mans". Telle était l’annonce faite conjointement par la FIA, le WEC et l’ACO lors de la présentation de la saison 2023. Pourtant, les instances dirigeantes qui gèrent les 24 Heures du Mans ont finalement décidé de changer les règles du jeu en cours de route.

La Balance of Performance, qui régit les conditions de roulage des prototypes en Hypercar, autant pour les LMH que LMDh, évolue finalement à quelques jours des 24 Heures du Mans, puisque les premiers essais ont lieu dans trois jours.

On nous avait pourtant promis que l’équilibrage validé conjointement après des mois de discussions entre les instances et les constructeurs ne changerait pas avant les 6 Heures de Monza, qui auront lieu en juillet. Mais la domination de Toyota lors des trois premières courses de l’année semble avoir fait opérer un changement de philosophie.

37 kilos pour Toyota, la victoire s’envole-t-elle ?

Et les organisateurs n’ont pas lésiné sur les augmentations de poids, avec 37 kilos pour la Toyota GR010, qui atteint désormais 1080 kilos. La Ferrari prend aussi un bel embonpoint avec 24 kilos. Mais les performances des deux prototypes n’étaient pas si disparates à Spa-Francorchamps, où Ferrari jouait la pole position.

C’est à la stratégie, notamment, que Toyota avait pris les devants sur Ferrari, et moins d’erreurs avaient été commises dans le clan japonais. Mais avec 13 kilos de plus que leurs rivales italiennes, les Toyota GR010 ont sérieusement du plomb dans l’aile pour viser la victoire.

Cadillac n’est pas épargné par la BoP, avec 11 kilos de plus sur la balance, contre 3 seulement à Porsche. Là encore, on peut regretter que les constructeurs ayant le mieux travaillé soient les plus pénalisés. D’autant qu’avec ces changements, il est très probable que les LMDh puissent jouer la victoire face aux LMH.

Les prototypes les plus pénalisés reçoivent une compensation en énergie déployable sur un relais, avec 4 mégajoules (MJ) supplémentaires pour Toyota, 2 MJ pour Ferrari et 1 MJ pour Cadillac. Mais cela compensera davantage la consommation que la puissance.

Une justification difficilement entendable ?

L’ACO et la FIA ont évidemment tenu à se justifier face à ce changement inattendu. Selon eux, les écarts étaient plus importants que prévu entre les différents constructeurs en début d’année. C’est ainsi qu’ils ont pris cette décision, jugeant que le spectacle serait plus au rendez-vous.

"Les premières courses de la saison 2023 du Championnat du monde d’endurance de la FIA ont montré que les différences entre les différentes voitures de spécification LMH concourant dans la classe Hypercar étaient plus importantes qu’initialement prévu" peut-on lire dans le communiqué.

"Compte tenu de ces facteurs, et à la suite d’une analyse approfondie des données disponibles, le Comité du WEC a décidé que l’objectif d’assurer des conditions de concurrence équitables au sein de la classe Hypercar sera mieux atteint en mettant en œuvre une correction entre les plateformes LMH et LMDh, mais aussi au sein de ces plateformes."

A noter que pour la Peugeot 9X8, la Glickenhaus 007 et la Floyd Vanwall Vandervell 680, les caractéristiques restent les mêmes que depuis le début de saison. Un ajustement qui devrait offrir une lutte passionnante pour la victoire, mais qui va sans aucun doute laisser un goût très amer à Toyota, qui confirmait posséder les armes pour gagner, même contre une concurrence affûtée.