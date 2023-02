Kvyat roulera en WEC en LMP2 avec Prema

Par Franck Drui 1er février 2023 - 11:23





L’ancien pilote de F1 Daniil Kvyat participera au Championnat du monde d’endurance de cette année avec Prema.

Kvyat partagera la machine Oreca LMP2 #63 avec Mirko Bortolotti et Doriane Pin.

Le Russe a participé à 110 Grands Prix pour Toro Rosso/AlphaTauri et Red Bull, signant trois podiums, entre 2014 et 2020. Il a également occupé des postes de pilote d’essai et de développement chez Ferrari et Alpine F1.

L’année dernière, Kvyat a fait quelques piges en NASCAR et a maintenant conclu un accord pour concourir pour Prema en WEC.

"C’est une nouvelle partie très excitante de ma carrière que de rejoindre Prema et de participer ensemble au Championnat du Monde d’Endurance de la FIA."

"L’équipe est reconnue pour ses succès en monoplace et elle cherche maintenant à conquérir également le monde des courses d’endurance."

"Je suis très excité d’en faire partie et très motivé pour donner le meilleur de moi-même pour essayer de nous placer dans les premières positions."

Prema a aussi signé avec Filip Ugran et Bent Viscaal sur la n°9 aux côtés de Juan Manuel Correa, déjà confirmé. Andrea Caldarelli remplacera Correa dans les occasions où le calendrier de la Formule 2 entre en conflit avec celui du WEC.