Kirkwood remporte à Nashville sa 2e victoire en IndyCar

Par Emmanuel Touzot 6 août 2023 - 20:43





Scott McLaughlin avait signé la pole position de la course de Nashville en IndyCar, devant Pato O’Ward et Colton Herta, tandis que Romain Grosjean était qualifié cinquième. Simon Pagenaud était remplacé par le rookie Linus Lundqvist, qui s’est qualifié à une très belle 11e place.

Will Power s’est énervé avant la course car son équipe avait égaré ses oreillettes, indispensables pour communiquer avec son équipe, mais aussi pour enregistrer les forces subies en cas d’accident. Finalement, il les a retrouvées et a pu prendre le départ à temps.

Dès le départ, McLaughlin a gardé la tête devant O’Ward et Herta, tandis que David Malukas a dépassé Alex Palou et Grosjean. Lundqvist s’est légèrement fait déborder au départ, et les pilotes chaussés de pneus tendres s’arrêtaient dès les premières boucles, les gommes composées de Guayule ne tenant visiblement pas la distance.

Un premier drapeau jaune au 13e tour

La course a été neutralisée au 13e tour après que Malukas a perdu son aileron arrière, une casse très rare en IndyCar. Palou, Lundqivst, Jack Harvey et Agustin Canapino en ont profité pour passer par les stands, une tactique osée pour le leader du championnat, Palou, qui se retrouvait dans le peloton pour la relance.

A la relance, Herta et O’Ward se sont touchés, ainsi que McLaughlin, et Herta a été percuté quasiment par l’ensemble des pilotes qui le dépassaient, puis est repassé par les stands pour chausser des pneus durs. McLaughlin et O’Ward menaient avec leurs pneus tendres du départ, tandis que Grosjean était troisième en pneus durs du départ.

Après leur première phase d’arrêt, Grosjean a réussi à ressortir devant McLaughlin, qui s’est arrêté avant le Français et a passé quelques tours dans le peloton. Palou était devant les deux hommes, mais largement décalé.

Kirkwood en a fait de même en s’arrêtant après Grosjean, et il est ressorti deux positions devant l’ancien pilote de F1. Helio Castroneves, qui se battait dans le fond de peloton, a effectué un dépassement sur Marcus Armstrong au prix d’un énorme travers.

Une première partie de course très calme

A la mi-course, Palou menait devant Kirkwood, Grosjean et McLaughlin, le groupe de 4 étant roue dans roue. Mais le leader n’était pas sur la même stratégie que ses poursuivants.

Palou s’est arrêté, laissant Kirkwood devant Grosjean et McLaughlin, mais ce dernier a profité d’une erreur du Français pour aller s’emparer de la deuxième place provisoire. Josef Newgarden est remonté sur Grosjean, qui voyait McLaughlin s’envoler devant lui.

Newgarden s’est arrêté mais est ressorti derrière Palou, contrairement à McLaughlin. Mais Kirkwood, qui s’était lui aussi arrêté, était ressorti devant McLaughlin. Grosjean s’est arrêté après eux, mais est ressorti derrière tout ce groupe.

Rinus VeeKay a écopé d’une pénalité pour un contact évitable avec Alexander Rossi, tandis que ce dernier perdait deux tours au stand pour des réparations consécutives à la touchette, causée par un coup de volant du Néerlandais.

Palou tentait de rallier l’arrivée sans revenir au stand, mais à 12 tours de l’arrivée, son équipe a changé de plan et lui a dit d’attaquer, très certainement pour faire un arrêt supplémentaire.

Des derniers tours sous tension

Mais tout a changé à 10 tours de l’arrivée, quand Lundqvist est allé percuter le mur. Le pigiste allait bien, mais sa course était terminée, tout comme celle de Jack Harvey, qui avait lui aussi percuté le mur dans le même temps.

Kirkwood a pris une excellente relance mais la course n’a pas duré plus d’un tour, puisque Felix Rosenqvist, Agustin Canapino et Benjamin Pedersen se sont empilés dans le mur, juste derrière un contact de Herta avec le mur.

Le drapeau rouge a été brandi pour créer une fin de course sous drapeau vert, alors qu’il restait 5 tours. L’IndyCar voulait privilégier le spectacle à tout prix.

La course a finalement repris avec quatre tours à disputer, et Kirkwood a gardé la tête devant McLaughlin, tandis que Palou et Newgarden étaient en lutte. Mais peu après, Palou a tenté de lutter avec McLaughlin, faisant les affaires de Kirkwood.

Mais McLaughlin s’est rapproché du pilote Andretti dans le dernier tour, le remettant sous la pression, alors que les positions semblaient figées derrière. Mais Kirkwood a résisté et a remporté sa deuxième victoire de la saison.

McLaughlin termine deuxième à Nashville pour la deuxième année consécutive, et Palou fait la bonne affaire en reprenant des points à Newgarden, quatrième, et à Dixon, qui termine cinquième. Romain Grosjean termine à une belle sixième place.