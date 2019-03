King et Raghunathan chez MP Motorsport pour 2019

MP Motorsport était la dernière équipe du plateau de F2 à avoir encore ses deux baquets de disponibles, à une semaine de l’ouverture de la saison à Bahreïn. Grâce aux officialisations de Jordan King et Mahaveer Raghunathan chez l’équipe néerlandaise, tous les pilotes de F2 2019 sont désormais connus. Les deux pilotes avaient d’ailleurs déjà fait les essais hivernaux pour MP Motorsport à Jerez et Barcelone.

Jordan King connaît déjà l’équipe puisqu’il y a couru toute la saison de F2 2017, avant de partir la saison dernière en IndyCar. Le pilote britannique manquera d’ores et déjà Monaco car il mènera en parallèle un programme dans le championnat du monde d’endurance. King est heureux de retrouver de vieilles connaissances : "C’est génial de travailler de nouveau avec MP Motorsport. Je n’ai que de bons souvenirs d’eux et je suis ravi que l’équipe ait placé sa confiance en moi pour les aider à progresser autant que possible - et je suis sûr qu’on atteindra notre plein potentiel ensemble."

Jordan King admet qu’il aura d’autres préoccupations à côté de la F2 cette année : "Ma concentration a été sur mes débuts en Indy 500 et en endurance, mais je suis fier de revenir chez MP Motorsport et en F2. La voiture turbo de F2 était nouvelle pour moi, comme je n’avais de l’expérience qu’avec la vieille voiture de GP2, donc j’ai utilisé ces six jours d’essais pour me familiariser avec la nouvelle machine. C’est une voiture géniale et je suis sûr qu’on pourra bien faire."

Quant à Mahaveer Raghunathan, l’Indien débutera dans la catégorie après un passage peu glorieux en F3 il y a quelques années (zéro point) et il sait qu’il a encore beaucoup à apprendre : "Je suis très heureux de cette superbe opportunité. Nous avons eu des essais positifs à Barcelone et je vais utiliser cette expérience pour réaliser un bon début de saison. Ce sera très enrichissant d’avoir un équipier si expérimenté que Jordan, car je sais que je suis toujours en train d’apprendre."

Le team manager de MP Motorsport s’attend lui aussi à voir son pilote débutant s’améliorer au fil de la saison : "Je souhaite la bienvenue à Jordan et Mahaveer dans l’équipe. On connait les capacités de Jordan, qui ont été confirmées à Jerez. Dans le même temps, Mahaveer a la vitesse pour faire partie de la F2. Il n’a eu que trois jours d’essais donc je suis sûr qu’on verra de grandes améliorations au fil de la saison."