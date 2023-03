Jota Sport présente la livrée de sa Porsche 963 LMDh

Par Emmanuel Touzot 1er mars 2023 - 15:00





Alors que l’on connait la livrée des Porsche 963 officielles opérées par Penske Motorsport, on ne savait pas encore quelle décoration arborerait le prototype allemand confié à l’équipe Jota Sport. C’est désormais chose faite après la présentation du prototype Hypercar qui participera à la saison du WEC et à la classique mancelle.

Le Hertz Team Jota dévoile ainsi une Porsche 963 LMDh qui se pare de doré et de noir, ainsi que de quelques touches de blanc. Celles-ci permettent d’afficher les gros logos Hertz, le sponsor-titre de l’équipe, tandis que Singer Vehicle Design, partenaire longue durée de Porsche, offre un aileron de requin ainsi que sa couleur à la voiture.

On retrouve d’autres sponsors comme la marque de prêt-à-porter de Tom Brady, l’ancien quarterback de NFL. La bande rouge désormais classique sur les voitures de Jota apparait elle aussi sur l’avant du véhicule.

La voiture sera confiée à Antonio Felix da Costa, qui est aussi pilote Porsche en Formule E, à l’ancien pilote de F1 Will Stevens, et à Yifei Ye, qui connait bien les 24 Heures du Mans pour les avoir disputés deux fois, et qui est familier de l’endurance, grâce à son titre en ELMS en 2021.