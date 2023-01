Jota annonce l’équipage de sa Porsche 963 LMDh du WEC

Par Emmanuel Touzot 18 janvier 2023 - 16:08





C’est un trio supplémentaire que l’on connait pour la saison 2023 du WEC. Jota Sport a en effet officialisé le trio qui défendrait ses couleurs en Hypercar en cette saison 2023. L’équipe engagera une des quatre Porsche 963 LMDh cette saison.

En plus des deux opérées par Penske pour le compte de Porsche, Proton Competition en engagera une, ainsi que Jota avec le soutien de Hertz comme sponsor. On savait déjà que Yifei Ye serait le premier pilote de cet équipage.

On a appris ce mercredi que ses équipiers seraient Antonio Felix da Costa et Will Stevens. Le premier est pilote officiel pour Porsche en Formule E, tandis que le second roulait avec Jota en LMP2 l’an dernier. Ce ne sont donc pas des surprises.

Les trois hommes piloteront le prototype 38 pour la saison 2023 du WEC et les 24 Heures du Mans. Néanmoins, on ne sait pas encore quand débutera officiellement leur programme, puisque Porsche travaille encore à la fabrication des 963 pour ses clients.