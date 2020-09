Jimmie Johnson va faire ses débuts en IndyCar en 2021

L’équipe Chip Ganassi a déclaré qu’elle engagerait en 2021 et 2022 l’icone de la NASCAR, Jimmie Johnson. Il disputera les courses sur circuits urbains et routiers, refusant de disputer les courses sur ovales qu’il juge trop dangereuses.

C’est un coup énorme pour Chip Ganassi Racing, qui avait fait tester une monoplace d’IndyCar à l’Américain il y a plusieurs semaines. Le septuple champion de NASCAR aura un programme de deux ans avec l’équipe au sein de laquelle il fera équipe avec le quintuple champion et leader actuel du classement, Scott Dixon.

On ne sait encore ni quels sponsors accompagneront Johnson, ni les conséquences et implications pour Felix Rosenqvist et Marcus Ericsson, aujourd’hui pilotes pour Chip Ganassi Racing.

Le fait de rester sur la touche en IndyCar lors des courses sur ovale pourrait même permettre à Johnson de faire quelques piges en NASCAR pour Ganassi, avec qui il n’a encore jamais couru. Il est, à égalité avec Richard Petty et Dale Earnhardt, le pilote le plus titré de l’Histoire de la NASCAR.