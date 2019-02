Jenson Button engage une Honda NSX GT3 en Blancpain Series

Jenson Button s’est associé à l’équipe RJN pour fonder le Jenson Team Rocket RJN, qui engagera une Honda NSX GT3 Evo en Blancpain GT Series Endurance Cup cette saison. L’équipe pourrait également engager un second équipage en vue des 24 Heures de Spa, au mois de juillet.

RJN engageait deux Nissan GT-R en 2018 dans le championnat, mais l’arrivée du Britannique, qui a remporté le championnat Super GT au volant d’une Honda, provoque le changement de voiture de l’équipe, ainsi que le nom.

Rocket Motorsport était en effet l’équipe lancée par John Button, le père de Jenson, disparu en 2014. Son fils lui a rendu hommage en lançant cette Honda NSX au nom de l’équipe familiale, mais a aussi tenu à célébrer un pan de sa carrière puisque la voiture aura le numéro 22 et les couleurs de la Brawn GP de 2009, soit le numéro et les couleurs qu’il portait lors de son titre mondial il y a 10 ans.

"C’est génial de faire partie de ce nouveau chapitre avec RJN et de ramener le nom Rocket en course" s’est félicité le Britannique. "Je suis sûr que de nombreux pilotes se rappellent de Rocket lors de leurs années de karting et j’espère que nous pourrons utiliser cette plateforme pour promouvoir des pilotes en GT et en endurance. En tant qu’ambassadeur Honda, je suis ravi de faire partie d’un projet qui ramène la NSX en Blancpain GT Series."