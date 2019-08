Jean-Paul Driot, fondateur de DAMS, est décédé

C’est avec une très grande tristesse que Driot Associés Motor Sport (DAMS) annonce que Jean-Paul Driot, fondateur et propriétaire de l’écurie, s’est éteint à l’âge de 68 ans.

"Jean-Paul a malheureusement perdu son long combat contre la maladie. Nous présentons toutes nos condoléances à son épouse Geneviève et ses deux fils Olivier et Gregory," explique l’équipe dans un communiqué.

Depuis la création de l’équipe en 1988, Jean-Paul Driot et DAMS ont remporté 13 titres pilotes, 12 championnats et pas moins de 147 victoires en Formule 3000, Formule Renault 3.5, GP3 Series, GP2 Series, Formule 2 et Formule E. Grâce à Jean-Paul, de nombreux jeunes pilotes ont également pu accéder à la Formule 1.

"Toute l’équipe DAMS souhaite dédier à la mémoire de Jean-Paul la victoire de Nicholas Latifi remportée hier lors de la Manche Principale de Formule 2 en Hongrie et le podium de Sergio Sette Camara ce matin en Course Sprint."

La rédaction de Nextgen-Auto.com s’associe à la douleur de l’équipe et présente ses condoléances à la famille et aux proches de Jean-Paul Driot.