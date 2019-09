Jean Alesi teste la nouvelle F2 avec les pneus Pirelli 18 pouces

L’an prochain les voitures de F2 seront équipées de pneus 18 pouces, un an avant la Formule 1. Ceux-ci sont actuellement testés sur une voiture de développement. A Monza samedi après-midi, Jean Alesi a pris le volant de cette monoplace, ce qui a ravi la foule, heureuse de voir l’ancien pilote Ferrari en piste. Tous les acteurs se félicitent de cette démonstration.

"C’était une expérience incroyable de pouvoir montrer au public italien, et au reste du monde, à quoi ressemblera une voiture de Formule 2 en 2020 avec les nouveaux pneus 18 pouces de Pirelli. J’ai vraiment apprécié e moment en piste ici, où j’ai signé deux poles : cette voiture est super à piloter ! J’ai pu me préparer en tournant quelques tours à Magny Cours, afin que la démonstration d’aujourd’hui soit un succès. Je remercie la F2 et Pirelli pour cette merveilleuse opportunité," commente Jean Alesi.

Le Président de la Commission FIA pour la monoplace, Stefano Domenicali, ajoute :

"C’est fantastique d’être ici à Monza devant tant de fans passionnés et de dévoiler les nouveaux pneus 18 pouces qui seront utilisés en F2 à partir de l’an prochain. Je pense qu’ils ont l’air super, et avec la même spécification qui arrivera en F1 en 2021, le lien entre les différentes étapes de la pyramide de la FIA est encore plus fort, rendant les jeunes pilotes mieux préparés."

"Je suis très heureux que les fans aient pu voir à quoi ressembleront les F2 l’an prochain, et être témoins de ce que le futur réserve à la F1 à partir de 2021," poursuit Ross Brawn.

"La F2 joue un rôle important en terme de développement technique tel que celui-ci. Les données que Pirelli et la F2 ont déjà récolté en essais - et vont continuer à le faire en compétition en 2020 - seront cruciaux pour nous aider à mieux comprendre la prochaine génération de pneus en Formule 1."

Pour Bruno Michel, directeur de la Formula 2, "aujourd’hui ça a été une grande opportunité pour nous de montrer les pneus Pirelli 18 pouces qui seront montés sur nos voitures en 2020, un an avant la Formule 1. Comme toujours, nous sommes ravis que notre championnat ne soit pas seulement un terrain d’entraînement pour les jeunes pilotes, mais aussi une aide pour les futurs développements de la F1. Nous menons un programme de développement intense et la démo d’aujourd’hui était une étape importante."

"Les essais des pneus de F2 pour l’an prochain sont déjà bien avancés. Les liens entre la Formule 2 et la Formule 1 n’ont jamais été aussi proches, et cette démonstration sur notre piste à domicile symbolise ceci. Je remercie Bruno Michel pour avoir accepté ce défi technique, et Jean Alesi pour l’avoir partagé avec tout le monde d’une manière si mémorable," conclut Mario Isola, responsable de Pirelli en F1 et F2.