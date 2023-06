’Je suis profondément dégoûté’ : Villeneuve claque la porte de Vanwall

Par Emmanuel Touzot 31 mai 2023 - 18:04





Jacques Villeneuve a réagi à son éviction de l’équipe Floyd Vanwall en vue des 24 Heures du Mans. Le champion du monde 1997 de F1 devait rouler dans la Sarthe les 10 et 11 juin à l’occasion du centenaire de la classique du WEC, mais le programme Hypercar géré par ByKolles l’a écarté.

Un certain manque de résultats et de roulage, ainsi que plusieurs incidents qui ont émaillé ses premières courses, ont conduit à son remplacement par Tristan Vautier, mais on ne savait pas ce qu’il en serait de la suite de la saison. C’est le principal intéressé qui met un terme à toute spéculation.

"Je suis profondément déçu d’avoir appris mon remplacement pour les prochaines 24h du Mans par une annonce publique publiée par Vanwall le 25 mai 2023" a écrit Villeneuve. "A ce jour, je n’ai reçu aucune communication officielle de l’équipe, ce qui est d’autant plus étonnant que je suis toujours sous contrat pour participer aux 24h du Mans."

"Le moment de cette libération a étrangement coïncidé avec mon arrivée imminente à l’hôpital pour la naissance de notre petite fille, qui était prévue pour le 26 mai. ByKolles était bien au courant de cet événement familial personnel, me rendant incapable de répondre à cette annonce soudaine."

Le divorce est consommé entre les deux partis

Villeneuve déplore une annonce au timing douteux et un rêve envolé, et préfère ainsi quitter définitivement le team : "En tant que famille qui vit pour la course, nous avons toujours réussi à équilibrer nos vies personnelles avec nos carrières professionnelles, la course occupant toujours une place prépondérante."

"En fait, ma préparation pour les 24h du Mans a été minutieuse et bien organisée. Un temps et des efforts considérables ont été consacrés à atteindre une préparation physique et mentale optimale pour ce défi extraordinaire que j’attendais avec impatience."

"Après des victoires à l’Indy500, en Indycar et en F1, les 24h du Mans revêtent pour moi une signification particulière. Par conséquent, je suis profondément dégoûté que la possibilité d’y participer m’ait été injustement et arbitrairement refusée."

"Dans ces circonstances, j’ai pris la décision de m’abstenir de participer au reste de la saison WEC avec Bykolles. Au lieu de cela, je vais rediriger ma concentration et mes énergies vers la préparation d’une saison de course 2024 plus réussie et plus épanouissante sur le plan professionnel."