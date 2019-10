Jaguar présente sa monoplace et officialise Evans et Calado

L’équipe Jaguar Racing a lancé sa saison 2019/20 de Formule E avec la présentation de sa nouvelle monoplace. Et dans le même temps, elle en a profité pour confirmer ses deux pilotes pour la saison 6 de Formule E.

Les couleurs de la Jaguar I-TYPE 4, une monoplace de la Gen2, qui disputera sa deuxième saison, sont les mêmes que l’an dernier, avec toutefois une présence plus importante du bleu électrique.

Du côté des pilotes, si la prolongation de contrat de Mitch Evans n’est pas une surprise, le Britannique ayant été dans le coup pour le titre jusqu’en fin de saison, l’arrivée de James Calado en est une, puisqu’il n’a jamais piloté de voiture électrique et n’a couru récemment qu’en endurance.

"Le début d’une nouvelle saison est excitant pour l’équipe" avoue James Barclay, directeur de l’équipe. "Après des mois de dur labeur, nous sommes ravis de montrer au monde entier la Jaguar I-TYPE 4."

"Nous avons appliqué toute notre expérience de la Formule E jusqu’ici et nos dernières innovations dans cette nouvelle voiture, et l’équipe de développement a créé ce que nous pensons être notre Formule E la plus compétitive."