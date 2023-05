Jacques Villeneuve ne disputera pas les 24 Heures du Mans

Par Emmanuel Touzot 25 mai 2023 - 12:32





C’est une décision qui intervient tardivement pour Floyd Vanwall et Jacques Villeneuve, mais on sentait qu’elle pouvait arriver, compte tenu du début de saison difficile qu’ont vécu le pilote et l’équipe en ce début de saison.

Ce sont nos confrères de Sportscar365 qui rapportent cette information, et les propos de Colin Kolles, propriétaire de l’équipe. Si les raisons officielles ne mentionnent pas la performance, l’écart entre Villeneuve et ses équipiers en début de saison était en sa défaveur.

"La situation est que nous ne pensons pas qu’il soit prêt à aller au Mans" a déclaré Kolles à Sportscar365. "Sa femme est enceinte et le bébé est attendu pour le début du mois de juin. Le Mans est une course importante. Nous ne pouvons pas prendre le risque. Comme le kilométrage est insuffisant, nous avons décidé d’engager un nouveau pilote, Tristan Vautier."

Ancien pilote d’IndyCar, Vautier roule actuellement en IMSA et en ELMS, et a donc quelques semaines pour se préparer. Kolles tient en tout cas le Français en haute estime, et il le voit comme la meilleure option avant le double tour d’horloge sarthois.

"Nous nous sommes rencontrés à Sebring et nous avons ensuite réfléchi aux différentes options possibles. Je pense que c’est le meilleur choix pour nous en ce moment. Nous avons besoin d’un résultat solide. C’est l’objectif. On ne sait jamais ce qui va se passer, évidemment, mais c’est mon travail de minimiser les risques."