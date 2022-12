Iwasa continue avec DAMS pour la saison 2023 de F2

Par Franck Drui 12 décembre 2022 - 10:19





L’écurie mancelle annonce ce matin qu’Ayumu Iwasa, auteur d’une excellente campagne de rookie en 2022, continuera de courir sous ses couleurs lors du Championnat de Formule 2 FIA 2023.

Le protégé du Red Bull Junior Team et membre du Honda Formula Dream Project a su faire étalage de sa pointe de vitesse à de nombreuses reprises en 2022. Ayumu a en effet remporté la Manche Principale en France et à Abou Dhabi. Il a également décroché deux pole positions et quatre autres podiums.

Très souvent présent aux avant-postes, notamment au cours d’une superbe deuxième moitié de saison, Ayumu, qui débutait en F2, a signé une excellente campagne, conclue à la cinquième place du classement Pilotes. Le Japonais, qui fera équipe avec Arthur Leclerc en 2023, aura pour ambition de bâtir sur ces fondations prometteuses afin de se mêler à la lutte pour le titre l’an prochain.

La saison 2023 de Formule 2 FIA s’ouvrira à Bahreïn du 3 au 5 mars et comptera 14 manches, dont une étape inédite à Melbourne (Australie) tout début avril.

Ayumu Iwasa : « Je suis très satisfait de ma première saison en Formule 2. J’ai beaucoup appris et nous avons été en mesure de progresser à chaque course. C’est super de continuer avec DAMS pour une nouvelle campagne. Je me sens comme à la maison dans l’équipe et nous fonctionnons bien ensemble. Tout le monde évolue sur la même longueur d’onde et cela nous a permis de signer des résultats probants. Aborder une nouvelle saison dans un environnement familier sera particulièrement utile, tout comme ma connaissance des circuits que j’ai découverts en 2022. L’objectif sera de se mêler à la lutte pour le titre en 2023. Nous savons que nous en avons les moyens et le potentiel. Mais nous ne voulons pas trop nous projeter dans l’avenir. Nous préférons nous concentrer sur les préparations pour être prêts à bien débuter l’année. Un grand merci à DAMS pour leur soutien et la confiance que l’équipe m’accorde. J’ai déjà hâte que la saison 2023 démarre ! »

Charles Pic, Propriétaire de DAMS : « Les performances d’Ayumu en 2022, à commencer par ses victoires au Circuit Paul Ricard et à Yas Marina, ont impressionné tout le monde dans l’équipe. Nous souhaitions absolument le conserver pour 2023. C’est génial de pouvoir prolonger notre association avec Red Bull et Honda, et de voir qu’ils font confiance à nos méthodes. Ensemble, nous ferons de notre mieux pour briller. Ayumu a démontré qu’il avait le potentiel pour jouer le titre. Il s’est montré particulièrement performant lors de la seconde moitié de saison. Nous espérons pouvoir utiliser cette expérience pour lancer la saison 2023 sur une bonne dynamique. Avec Ayumu et Arthur, nous disposons d’un duo de pilotes très solides, et nous espérons que l’émulation entre eux les fera progresser tout au long de l’année. »