Isack Hadjar passe en F2 avec Hitech GP et Red Bull

Par Emmanuel Touzot 18 janvier 2023 - 10:34





Comme on pouvait s’y attendre après son excellente saison de F3, Isack Hadjar pilotera en F2 cette année. Le Français bénéficiera toujours du soutien de Red Bull et roulera chez Hitech GP, l’équipe dans laquelle il évoluait déjà en Formule 3 en 2022.

Il a terminé quatrième du championnat de F3 l’an dernier après avoir lutté pour le titre jusqu’à la dernière course et remporté trois victoires. Le fait qu’il ait accompli cela en étant débutant a convaincu Red Bull et Hitech de l’envoyer dans l’antichambre de la F1, où il fera ses débuts au mois de mars.

"Je suis vraiment heureux de faire partie de l’équipe Red Bull Junior et de continuer cette aventure avec Hitech pour une autre année. J’espère que nous pourrons gagner d’autres courses et faire une bonne saison ensemble" a déclaré le pilote de 18 ans.

Hadjar fera équipe avec Jak Crawford, qui a disputé deux saisons de F3. L’Américain de 17 ans avait roulé pour Hitech en 2021 puis pour Prema en 2022. Il reviendra donc au bercail pour courir en F2 cette année.