Interview - Charles Pic : DAMS veut progresser en F2 cette saison

Par Franck Drui 13 février 2023 - 12:21





Charles Pic, ancien pilote de F1 a repris l’équipe DAMS il y a tout juste un an. Bien qu’il ne s’occupe pas de la gestion de la structure mancelle au jour le jour, l’influence de Charles s’est déjà fait ressentir la saison passée. À l’aube du championnat de Formule 2 FIA 2023, le propriétaire de l’écurie mancelle établit un premier bilan depuis son arrivée à la tête du team et évoque ses ambitions pour 2023 et l’avenir de DAMS.

Comment s’est déroulé cette première année à la tête de DAMS ?

Ce fut une bonne saison. Nous avons bien débuté mais il y a eu une première période d’adaptation car je ne connaissais pas certains membres de l’équipe. Nous avons ensuite progressé course après course, Ayumu (Iwasa) est monté en puissance au fil de la saison et nous avons effectué une belle progression.

Quel fut le meilleur moment de la campagne 2022 ?

Les deux pole positions et les deux victoires ! Le succès au Castellet eut une saveur particulière car je suis français comme l’écurie. C’était aussi la première victoire de l’année donc c’est peut-être ce moment-là qui ressort le plus à mes yeux. La pole de Budapest, la pole et la victoire à Abou Dhabi furent également très spéciales et intenses.

Avez-vous été surpris par quelque chose en particulier ?

Pas vraiment ! La performance d’Ayumu a pu en surprendre certains, mais l’équipe croyait en lui après avoir rapidement constaté son potentiel. Très tôt, nous avons remarqué son approche et compris qu’il avait énormément de talent. DAMS s’était préparée au niveau de performance qu’il a affiché sur la seconde moitié de saison. Nous ne l’aurions pas mis dans la voiture si nous ne pensions pas qu’il était le bon choix. Nous savions qu’il allait réussir à mettre bout à bout tous les éléments nécessaires pour être compétitif.

Quel a été le plus grand défi ?

Je ne dirais pas qu’il y a eu un gros défi particulier. Pour gagner, la difficulté consiste à assembler tout un nombre de petits éléments, que ce soit sur la partie pilote, voiture ou équipe. Ce n’est pas un facteur unique qui fait la différence. Le défi a été d’analyser et d’identifier un ensemble de points qui allaient nous permettre d’améliorer notre performance lors d’un week-end de course. Puis de réussir, petit à petit, à les rassembler pour obtenir les résultats que nous avons eu en 2022.

Pensez-vous que la saison 2022 a été fructueuse pour DAMS ?

Je trouve que nous avons réalisé une bonne saison. Nous ne pouvons évidemment pas nous en satisfaire mais l’équipe est ambitieuse et notre objectif sera de progresser davantage en 2023.

Quels sont les objectifs de DAMS en 2023 ?

L’objectif est de continuer à s’améliorer et de faire mieux qu’en 2022. Nous n’étions pas capables de jouer le Top 5 ou les podiums en début d’année mais l’équipe a beaucoup travaillé. En milieu de saison nous pouvions alors nous battre aux avant-postes et en fin de championnat nous étions en mesure de jouer les poles et les victoires.

C’est une chose d’obtenir la pole et de remporter la victoire sur une course, mais c’est encore plus difficile d’être capable de renouveler cette performance de manière constante et sur toutes les manches de la saison. L’objectif pour 2023 sera d’avoir cette constance sur l’ensemble des meetings et de pouvoir se battre à chaque fois aux avant-postes.

Est-ce que DAMS peut remporter le championnat Équipes en 2023 ?

Je pense que nous en avons les capacités mais nous ne sommes pas les seuls. Il y a trois ou quatre équipes qui peuvent gagner le championnat. Le niveau sera très relevé et nous ferons les comptes en fin de saison.

Ayumu est-il capable de se battre pour le titre Pilotes en 2023 ?

Ayumu a le talent pour le faire et il l’a prouvé en 2022. Mais là aussi il y a quatre ou cinq pilotes qui peuvent jouer le championnat cette saison. Toutes les écuries de pointe auront en 2023 un pilote qui pourra potentiellement prétendre au titre. Nous devrons prendre les courses les unes après les autres et extraire le maximum de performance sur tous les meetings pour être le plus régulier possible.

Quels sont vos objectifs pour Arthur Leclerc, qui accède à la F2 avec DAMS en 2023 ?

L’objectif avec Arthur est qu’il progresse rapidement pour être aux avant-postes le plus tôt possible. Il en a les capacités mais lorsqu’un pilote découvre la F2 il y a toujours une phase de montée en puissance et il va également découvrir la différence entre une F3 et une F2. L’équipe et Arthur travailleront ensemble pour raccourcir cette phase d’apprentissage, un peu comme nous l’avons fait avec Ayumu en 2022.

Comment Arthur et Ayumu vont-ils travailler ensemble en 2023 ?

Ils sont tous les deux intelligents, ils ont déjà commencé à travailler ensemble lors des essais de fin de saison à Abou Dhabi, et ils continuent à l’atelier pour préparer la première manche à Bahreïn. Arthur profitera cette saison de l’expérience d’Ayumu et il pourra ainsi avoir de bons repères pour progresser le plus rapidement possible. Il aura une bonne référence et il devrait s’adapter plus facilement à la F2.

Quelle est votre vision pour DAMS sur le long terme ?

Lorsque l’on s’engage en sport automobile, on le fait pour gagner. L’objectif principal est toujours de remporter des courses et des championnats - Pilotes et Équipes – et DAMS travaille toute l’année pour atteindre ces objectifs.

Notre rôle en F2 est de former de jeunes pilotes pour les rendre plus complets et leur permettre de réaliser leur rêve et d’accéder à la Formule 1. C’est le but de chaque équipe et DAMS ne fait pas exception à la règle.