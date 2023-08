IndyCar : Victoire stratégique de Dixon à Gateway

Par Emmanuel Touzot 27 août 2023 - 23:57





Scott McLaughlin avait signé la pole devant Josef Newgarden, mais l’auteur du meilleur tour a été pénalisé de neuf places pour un changement de moteur, comme Alex Palou qui s’était qualifié cinquième. Newgarden est parti en pole position devant Colton Herta, Pato O’Ward et Alexander Rossi.

Dès le départ, Ed Carpenter a percuté Benjamin Pedersen, envoyant ce dernier dans le mur et causant son abandon. La course a immédiatement été neutralisée pendant plusieurs tours pour dégager l’épave de la Dallara de l’équipe AJ Foyt Racing.

A la relance, Newgarden a gardé la main. L’Américain a gagné les quatre courses précédentes disputées sur ovale cette année, dont les 500 Miles d’Indianapolis, et visait évidemment le Grand Chelem des ovales avec une cinquième victoire cette année.

Takuma Sato a percuté le mur, perdant de nombreuses places et un tour dans l’affaire. Peu après, c’est Callum Ilott qui en a fait de même, perdant quant à lui bien plus de tours. Carpenter était quant à lui relégué à 4 boucles après qu’il avait percuté Pedersen au départ.

Lors de la première phase d’arrêts aux stands, davantage de pilotes ont chaussé les gommes dures, qui sont utilisées pour la première fois sur circuit ovale. Newgarden était notamment équipé de ces pneus, tout comme Romain Grosjean, qui s’était élancé cinquième et pointait au 12e rang après 70 tours de course, sur les 260 prévus.

Sting Ray Robb a percuté le mur à son tour, mais il a pu continuer. Newgarden menait toujours à l’arrivée au 100e tour, devant O’Ward qui était le seul à le suivre de près, à moins d’une seconde.

Herta était troisième devant Malukas et Rosenqvist, puis Ericsson et Rossi. Palou, McLaughlin et VeeKay complétaient le top 10, alors qu’une nouvelle vague d’arrêts aux stands arrivait.

Le drapeau jaune a été déployé peu après le 120e tour, après que Sato s’est mis dans le mur. Le Japonais allait bien, et l’on a vu O’Ward et Newgarden s’arrêter lors de la phase suivante de tests.

Tous les pilotes se sont arrêtés, et c’est Scott Dixon qui s’est retrouvé en tête, après une remontée discrète dont le Néo-Zélandais à l’habitude. Il devançait Newgarden, O’Ward, Rossi et McLaughlin.

Lors de la dernière phase d’arrêts, O’Ward a fait durer son relais, tandis que Dixon est ressorti derrière Herta. Le plus gros rebondissement de la course est arrivé à 46 tours du but, quand Newgarden est allé percuter le mur !

O’Ward en a profité pour s’arrêter et a repris la piste huitième, laissant Herta mener devant Dixon et Power. Mais Herta devait encore s’arrêter, et il l’a fait à 40 tours de l’arrivée.

Dixon a repris la tête devant Power, mais il était une sur une stratégie d’économie, tandis qu’O’Ward était désormais lancé dans une remontée pour aller chercher le Néo-Zélandais. Le pilote McLaren pouvait aussi espérer que Dixon et Power, qui étaient sur la même stratégie, rencontrent un manque de carburant.

Power a dû s’arrêter et a laissé Dixon seul en tête, devant O’Ward et Malukas. La stratégie de Chip Ganassi Racing avait permis à Dixon d’avoir un tour d’avance sur presque tout le monde. Malukas est revenu dans son tour à 12 boucles de l’arrivée, et le seul suspense était de savoir si le sextuple champion allait avoir assez de carburant.

Il imprimait toutefois un rythme plus tranquille, afin de ne pas tomber en panne. Et après une victoire gagnée depuis la dernière place à Indianapolis, Dixon s’est imposé, sa 55e victoire en carrière.

Il devance O’Ward et Malukas puis Rossi et McLaughlin. Alex Palou est septième à l’arrivée et assure l’essentiel pour le championnat, tandis que Romain Grosjean termine 12e. Après son accident, Newgarden est éliminé de la course au titre. Seul Dixon peut encore le voler à Palou, mais il faudrait un miracle pour le Néo-Zélandais.