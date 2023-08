IndyCar : Tête-à-queue et victoire pour Dixon à Indianapolis !

Par Emmanuel Touzot 12 août 2023 - 22:30





Graham Rahal avait signé une pole surprise pour le Grand Prix d’Indianapolis d’IndyCr, devant son équipier Christian Lundgaard, Alexander Rossi et Pato O’Ward, puis Devlin DeFrancesco et Romain Grosjean, qui avait atteint le ’Fast 6’ des qualifications.

DeFrancesco a signé le meilleur départ en prenant cinq places pour tourner en tête après une bataille contre Rahal. Derrière, le premier tour a vu le leader du championnat Alex Palou percuter Marcus Armstrong, ce qui a entraîné un tête-à-queue de Scott Dixon, troisième du classement, et un accrochage entre Josef Newgarden, deuxième du classement, et Armstrong.

Romain Grosjean a été bloqué par les voitures arrêtées, et Colton Herta repassait aussi par les stands. La voiture de sécurité est donc entrée en piste devant DeFrancesco, Rahal, O’Ward, Lundgaard et Rossi.

Newgarden est repassé par les stands et pointait à un tour pendant cette neutralisation, mais il est repassé par les stands, comme Dixon, David Malukas, Grosjean, Herta, Armstrong et Benjamin Pedersen.

DeFrancesco fait illusion pendant quelques virages

A la relance, DeFrancesco a gardé la tête, mais il n’a pas pu lutter dans les premières boucles et a vu passer successivement Rahal, Rossi, O’Ward, Lundgaard, Rosenqvist et Scott McLaughlin. Au moment de lutter contre Palou, les deux hommes se sont touchés, et Kyle Kirkwood en a profité pour dépasser l’Espagnol.

Mais Palou a repris la huitième place, tandis que Lundgaard a profité de ses pneus tendres pour repasser O’Ward pour le gain de la troisième place. Mais ces deux pilotes étaient déjà à trois secondes de Rahal et Rossi, qui étaient nettement en tête.

Newgarden a écopé d’un drive-through pour être passé aux stands quand ils étaient fermés, ce qui le renvoyait à 2 tours des leaders. Palou était remonté en sixième place alors que DeFrancesco continuait de reculer dans le classement.

Des pneus durs décevants en course

Les pneus durs ne semblaient pas apporter le niveau de performance escompté, puisque l’on a vu des pilotes équipés des gommes les plus résistantes s’arrêter avant ceux équipés en tendres.

Santino Ferrucci est reparti avec un tuyau de pistolet pneumatique et en plus du temps perdu, il a écopé d’un drive-through. Le leader, Rahal, s’est arrêté au 25e tour, et il est ressorti septième, juste devant les trois pilotes McLaren.

Il a laissé Lundgaard en tête devant Palou et Ericsson, qui se sont ensuite arrêtés, laissant Dixon et Sting Ray Robb sur le podium provisoire. Mais les deux hommes ne s’étaient pas arrêtés.

Rahal a récupéré la tête après la première salve d’arrêts aux stands, devant Lundgaard, O’Ward et Rossi. Palou était cinquième devant McLaughlin, et l’Espagnol semblait alors parti pour faire la très bonne opération du jour, même si son équipier Dixon était de retour dans la première partie du classement.

Lors de la salve d’arrêts suivante, Lundgaard a connu un problème et a perdu la deuxième place au profit de Pato O’Ward. Le troisième relais des leaders - deuxième pour Dixon - était par la suite calme en piste.

Le Néo-Zélandais semblait en effet se placer sur une stratégie à deux arrêts, et c’est depuis la tête de la course qu’il rentrait effectué son deuxième arrêt au 60e tour. Rahal reprenait la tête devant O’Ward et Lundgaard, puis Rossi et Palou. Dixon est ressorti 12e mais les 11 pilotes devant lui devaient s’arrêter.

Un duel entre Dixon et Rahal

Après la dernière phase d’arrêts de la part de tous les leaders, Dixon s’est effectivement retrouvé en tête, mais l’écart s’est rapidement réduit face à Rahal, passant sous les 5 secondes à un peu plus de 15 tours de l’arrivée.

Derrière, O’Ward était sous la pression de Lundgaard et de Rossi. Mais Dixon a réussi à maintenir l’écart à quatre secondes pendant plusieurs boucles, notamment grâce au trafic. Les 12 derniers tours s’annonçaient sous le signe de l’attaque totale pour les deux hommes.

L’attaque payait pour Rahal, qui remontait à 2,8 secondes de Dixon à 10 tours de l’arrivée. Le poleman continuait à grapiller de l’avance, face à un Dixon qui possédait encore du Push-to-pass mais devait également faire attention au carburant.

A six tours de l’arrivée, l’écart était de 1,6 secondes, et Ryan Hunter-Reay a fait perdre du temps à Rahal. Il s’est défait du pilote Ed Carpenter Racing et avait alors 5 tours pour aller chercher Dixon. Le Push-to-pass des deux hommes était quasiment le même, et d’autres retardataires étaient devant Dixon.

Une parfaite gestion de course pour Dixon

A trois tours de l’arrivée, Rahal était dans le sillage de Dixon, et en entamant l’avant-dernier tour que Rahal a tenté sa première attaque, mais il était loin de la Dallara du Néo-Zélandais. Dixon gérait très bien ses relances et ses freinages pour empêcher Rahalde trop se rapprocher.

A l’entame du dernier tour, Dixon avait 8 dixièmes d’avance sur Rahal et il a réussi à garder de la marge sur l’Américain jusqu’au retour sur l’ovale. L’écart est tombé à une demi-seconde dans le dernier virage, mais c’est bien Dixon qui s’est imposé !

C’est la 54e victoire de Dixon, qui était en tête-à-queue au premier virage et a parfaitement fait fonctionner une stratégie à deux arrêts. Rahal est un excellent deuxième devant O’Ward, Lundgaard et Rossi.

Dixon reprend la deuxième place au classement puisque Newgarden termine 25e, et perd de gros points sur Palou, septième à l’arrivée. Ce dernier creuse l’écart et possède 101 points d’avance sur Dixon et pourrait être titré dès la prochaine course.

Linus Lundqvist, remplaçant de Simon Pagenaud qui disputait sa deuxième course, termine 12e, tandis que Romain Grosjean boucle la course en 18e position.