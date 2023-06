IndyCar : Palou s’impose au GP de Détroit, Grosjean dans le mur

Par Emmanuel Touzot 4 juin 2023 - 23:40





L’IndyCar a fait son retour dans le centre ville de Détroit, abandonnant le tracé de Belle Isle qui était utilisé depuis de nombreuses années. C’est sur un tout nouveau tracé que se disputait la course. Alex Palou avait signé la pole position devant Scott McLaughlin et Romain Grosjean.

Le départ a été retardé d’un tour car le peloton n’était pas assez regroupé, et lors du deuxième départ, Callum Ilott a percuté l’arrière de la Dallara de Kyle Kirkwood. Ce dernier a pu rallier son stand avec un aileron arrière détruit, tandis qu’Ilott n’a pas dépassé le premier virage.

La course a été relancée au septième des 100 tours au programme, et Grosjean a immédiatement dépassé McLaughlin. Derrière eux, une bataille opposait les équipiers de Palou, Scott Dixon et Marcus Ericsson, mais le Néo-Zélandais a conservé l’avantage.

Will Power est ensuite remonté jusqu’à la quatrième place, notamment grâce à l’arrêt d’Ericsson, tandis qu’Alex Palou prenait le large en tête pour compter 8 secondes d’avance sur Grosjean au 20e tour. Derrière, les pilotes McLaren remontaient pour occuper les sixième, septième et huitième places.

Simon Pagenaud était en difficulté et Power s’attaquait en deux tours à McLaughlin puis Grosjean, pour aller chercher la deuxième place. A ce moment-là, l’avance de Palou était de 9"6.

Power revient vers la tête de course

Power a ensuite entamé une remontée folle sur Palou, lui reprenant 7 secondes en 7 tours ! Attaqué par McLaughlin, Grosjean a tiré tout droit et est repassé par les stands directement, limitant le temps perdu.

Palou s’est ensuite arrêté et est ressorti sixième. McLaughlin est également passé par les stands, et il est ressorti juste devant Dixon, qui avait effectué son arrêt peu avant. Mais le sextuple champion d’IndyCar s’est défait de son compatriote.

Power s’est arrêté et est ressorti juste derrière Palou, qui a repris un matelas de 2"7 d’avance. Lors de son arrêt au stand, Pato O’Ward a dû regagner son garage à cause d’une roue mal serrée. Penske n’a pas non plus réussi l’arrêt de Josef Newgarden, vainqueur la semaine dernière de l’Indy 500.

Nouvelle désillusion pour O’Ward

O’Ward a ensuite eu un accident en tentant de dépasser Santino Ferrucci. Le Mexicain est arrivé trop vite au point de corde et a tapé le mur extérieur. Il allait bien mais la course a été neutralisée.

A la relance, Sting Ray Robb est parti dans une échappatoire tandis que Christian Lundgaard a fait un tête-à-queue. La Safety Car était de nouveau appelée en piste, et c’est sous régime de neutralisation que Graham Rahal a écrasé sa Dallara-Honda dans le mur ! La plupart des pilotes l’ont évité, mais pas Benjamin Pedersen, qui a percuté la voiture de Rahal Letterman Lanigan Racing.

Après 13 tours de neutralisation, et alors que la mi-course venait d’être franchie, la course a repris avec Palou en tête devant Power, Dixon, Felix Rosenqvist et Alex Rossi. McLaughlin et Grosjean suivaient et dès le premier virage, Power a pris la tête !

Un incident entre Agustin Canapino et Colton Herta a cassé l’aileron de ce dernier, qui a réussi à dépasser l’Argentin et a continué avec une moitié d’aileron mal fixée. Devant, Power a immédiatement pris deux secondes de marge sur Palou, qui était suivi de près par Dixon et les deux McLaren restantes de Rosenqvist et Rossi.

Power a ensuite totalement perdu le rythme quand ses pneus se sont dégradés, et Palou l’a dépassé, puis a pris trois secondes d’avance. Dixon s’est arrêté plus tôt que les deux leaders, qui ont suivi une boucle plus tard.

Palou est ressorti devant eux, et Power a repris la piste juste devant Dixon, qui se montrait pressant derrière lui. Un tour plus tard, Rossi a réussi à ressortir devant Rosenqvist, mais les deux hommes ont failli s’accrocher et le Suédois est repassé.

La course s’agite puis se termine pour Grosjean

Grosjean s’est fait toucher par McLaughlin. Rossi et Grosjean ont ensuite dépassé Newgarden, qui s’effondrait en termes de rythme et voyait Marcus Armstrong revenir sur lui. Décalé stratégiquement, Ericsson pointait en tête au 70e tour.

Il restait 23 tours quand Ericsson s’est arrêté pour la dernière fois. Il est reparti en dixième place, et a laissé Palou en tête avec plus de 5 secondes d’avance sur Power et Dixon. Rosenqvist et Rossi suivaient devant Kirkwood, auteur d’une impressionnante remontée après son accident du départ.

A une vingtaine de tours de l’arrivée, Grosjean a tapé le mur, et c’en était fini de sa course. La voiture de sécurité a repris la piste tandis que le pilote français s’asseyait contre le mur, dépité par sa sortie.

La course était donc neutralisée et Palou était de nouveau en tête devant Power, Dixon, Rosenqvist, et Rossi. Kirkwood était toujours sixième devant Newgarden, Armstrong, Ericsson et Herta. Il restait 14 tours quand la course a repris... pour une poignée de secondes !

Alors que Kirkwood attaquait Rossi, il n’a pas eu le temps de finir sa manœuvre car plus loin, David Malukas a tapé le mur. Il restait dix tours quand la course a repris après cette nouvelle neutralisation.

Power a attaqué Palou, les deux hommes se sont presque arrêtés dans l’épingle. Dixon a tapé Power, et Rossi a profité du ralentissement général pour prendre la deuxième place. Dixon s’est ensuite fait tasser dans le mur par Power, qui a pris la troisième place.

Rosenqvist a également dépassé Dixon, tandis que Palou prenait immédiatement plus d’une seconde d’avance en tête. Mais la course a de nouveau été placée sous régime de drapeau jaune après un accrochage entre Ferrucci et Sting Ray Robb.

C’est à 5 tours que la course a repris de nouveau, Rossi se faisant attaquer par Power, mais l’Australien a dû faire attention à Rosenqvist. Cependant, Power a pris la deuxième place au virage suivant.

Rossi était en difficulté et a bloqué le train de pilotes à partir de la troisième place, permettant à Palou et Power de prendre de l’avance. Rosenqvist a ensuite dépassé Rossi, qui l’a attaqué de nouveau.

Dixon en a profité pour attaquer le Suédois, mais n’a pas pu passer. Herta s’est loupé et a perdu plusieurs positions, tandis qu’Ericsson dépassait McLaughlin pour la huitième place.

Power est resté proche de Palou, mais les deux hommes ont oublié le peloton en deux tours, portant leur avance à plus de 4 secondes. Rossi résistait toujours pour la troisième place, tandis que son groupe dans lequel se trouvaient aussi Rosenqvist, Dixon, Kirkwood et Armstrong se détachait d’Ericsson et Newgarden.

Herta roulait en 11e place avec un demi-aileron avant, tandis que l’autre moitié gisait sur la piste. Rosenqvist a attaqué Rossi et l’a touché en accélérant, envoyant son équipier dans le mur, heureusement sans dommages. Dixon en a profité pour prendre la quatrième place.

Alex Palou, déjà leader du championnat, n’a pas été inquiété et s’est imposé devant Power. Rosenqvist a amené une McLaren sur le podium, devant Dixon et Rossi. Kirkwood a terminé sixième, une performance impressionnante compte tenu de son accident du départ. Simon Pagenaud termine 13e.