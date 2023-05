IndyCar : Palou remporte le GP d’Indianapolis, deux McLaren sur le podium

Par Emmanuel Touzot 13 mai 2023 - 23:45





Christian Lundgaard avait signé sa première pole en IndyCar et a conservé la tête au départ, devant un Alex Palou très incisif. Graham Rahal, qualifié huitième, s’est fait enfermer dans le peloton et un contact l’a obligé à repasser par les stands.

Palou s’est emparé de la tête au dépens de Lundgaard dès le premier tour, tandis que Jack Harvey, équipier du Danois, était troisième devant Alexander Rossi et Felix Rosenqvist, qui s’était qualifié deuxième. La troisième McLaren de Pato O’Ward était sixième, mais la course a été neutralisée dès la deuxième boucle après un accrochage entre Sting Ray Robb et David Malukas, le premier ayant percuté le deuxième.

C’était la fin de course pour les deux pilotes Dale Coyne Racing, nul doute que le débriefing d’après-course aura été tendu. Il a fallu dégager la voiture de Sting Ray Robb, tandis que Malukas est rentré abandonner au stand. Le ralenti montre que Romain Grosjean a évité de peu d’être une victime collatérale de l’accrochage. Mais il a dû faire changer son aileron au stand.

La course a repris ses droits au sixième tour, avec le même top 6 que celui écrit ci-dessus, tandis que Josef Newgarden, Marcus Ericsson, Colton Herta et Kyle Kirkwood complétaient le top 10. Dans le septième tour, un accrochage avec Kirkwood a envoyé Power en tête-à-queue, juste après le dépassement d’Ericsson par Herta, vainqueur ici l’an dernier.

Palou prend la course à son compte

Palou a rapidement pris de l’avance, tandis que les trois pilotes McLaren se sont défaits de Harvey, qui a chuté en sixième position. Marcus Armstrong est rentré dans le top 10. Newgarden a ensuite dépassé Harvey, qui manquait de rythme en ce début de course.

La direction de course a obligé Kirkwood à laisser passer le peloton en guise de pénalité pour avoir harponné Power. Devant, Harvey a perdu une nouvelle place au profit de Herta et voyait Ericsson grandir dans ses rétroviseurs.

La première vague d’arrêts aux stands a eu lieu sous drapeau vert, et Rahal s’est retrouvé en tête, puisqu’il était en décalage stratégique après son passage par les stands au premier tour. Il menait devant Lundgaard, qui avait réussi à dépasser Palou.

Les McLaren suivaient toujours, Rosenqvist devançant cette fois Rossi et O’Ward. Newgarden, Herta et Ericsson étaient toujours dans le top 10, qui était conclu par Rinus VeeKay au tiers de la course.

O’Ward pointe en tête... quelques minutes

O’Ward s’est défait de Rossi, et Lundgaard remontait sur Rahal, son équipier. Avec leurs stratégies décalées, l’équipe Rahal Lanigan Letterman se retrouvait devant un dilemme.

Après la deuxième salve d’arrêts, O’Ward s’est retrouvé virtuellement en tête, mais Palou et Lundgaard l’ont rapidement dépassé, tandis que Scott Dixon se décalait et occupait la première place au moment où la mi-course a été franchie. Lui et Rahal tentaient désormais des stratégies nettement décalées du peloton de tête.

Palou a totalement dominé la deuxième moitié de la course, s’échappant en tête devant Lundgaard. O’Ward a réussi ensuite à reprendre la deuxième place au Danois. Simon Pagenaud a dû abandonner à cause d’un écrou mal serré en sortie de stand, alors que le Français était en difficulté.

McLaren place ses trois pilotes dans le top 5

Rossi a réussi à se défaire de Lundgaard à dix tours de l’arrivée, plaçant une deuxième McLaren sur le podium, aux dépens du poleman du jour. Herta, qui était remonté en cinquième place en passant Rosenqvist, avait à son tour des vues sur la place du Danois.

La fin de course a été animée par une bataille pour la sixième place entre Rosenqvist, Herta et Dixon. Herta a été le grand perdant, puisque Dixon puis Newgarden l’ont dépassé. Rosenqvist est revenu en toute fin de course sur Lundgaard, tandis que rien ne perturbait Alex Palou.

L’Espagnol a ainsi gagné la course, devant les deux McLaren d’O’Ward et Rossi, qui signaient un très beau résultat d’ensemble pour l’équipe de Woking. Lundgaard a réussi à conserver la quatrième place, et la troisième McLaren de Rosenqvist a donc terminé cinquième. Huitième, Ericsson perd la tête du championnat, tandis que Grosjean boucle la course en 11e place.