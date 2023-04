IndyCar : Newgarden s’impose au bout du suspense au Texas

Par Emmanuel Touzot 2 avril 2023 - 20:22





Quatre semaines après la première manche de la saison, l’IndyCar s’est rendu au Texas ce week-end, pour la première des quatre courses sur ovale cette saison.

Felix Rosenqvist avait placé sa McLaren en pole, et les trois pilotes de l’équipe étaient 1er, 3e et 5e au départ, tandis que Scott Dixon était en première ligne. Mais très rapidement, c’est Josef Newgarden qui a impressionné.

L’Américain a pris la tête au départ, et une belle lutte entre lui et Dixon s’est dessinée durant les premières boucles. Romain Grosjean a fait une belle remontée dans la première partie de course.

Takuma Sato a été victime d’un accident et a provoqué la première neutralisation. Pendant le premier arrêt de la majorité du peloton, Alexander Rossi et Kyle Kirkwood se sont accrochés, ce qui a fait perdre 7 tours au pilote McLaren.

A la relance, la bataille entre Newgarden et Alex Palou a repris en tête, mais Newgarden s’est vite détaché. Derrière, Grosjean a continué sa remontée pour atteindre la troisième place.

La deuxième vague d’arrêts au stand ont permis à O’Ward de revenir, et il a pu dépasser Newgarden. La mi-course a été atteinte sous un ciel menaçant, ce qui signifiait qu’en cas de drapeau rouge lié à la météo, il était possible de mettre un terme à la course et d’attribuer tous les points.

Au 140e des 250 tours, il n’y avait plus que 7 voitures dans le même tour, et ce nombre est rapidement tombé à 5 voitures, tant O’Ward et Newgarden étaient rapides.

Peu avant la vague d’arrêts, il n’y avait plus que Newgarden dans le même tour qu’O’Ward, tant le pilote McLaren dominait. Mais pour l’équipe de Woking, ça a été plus compliqué avec l’accident de Felix Rosenqvist.

La course a été neutralisée, mais Newgarden est repassé par les stands plus tard que O’Ward, de sorte à avoir moins d’économies à refaire. Outre O’Ward et Newgarden, six autres pilotes étaient revenus dans le même tour.

A la relance, Newgarden est vite remonté sur O’Ward, mais c’est Palou qui a pris la tête, tandis que la McLaren est restée deuxième. Newgarden était troisième devant Malukas, Grosjean, Herta, Dixon et McLaughlin.

Newgarden a ensuite pris la tête de la course, et Malukas a pris la troisième position. Pour O’Ward, la dynamique avait changé et le Mexicain se faisait passer par Malukas. Grosjean a attaqué O’Ward à l’extérieur mais n’a pas réussi à passer.

Finalement, le Français a pris la ligne intérieure et a réussi à dépasser O’Ward et attaquer Newgarden. O’Ward a repris la troisième place, tandis que Herta a tenté d’attaquer Grosjean.

Herta s’est emparé de la deuxième place, puis est allé chercher Palou, qui s’est aussi fait dépasser par Newgarden. L’objectif pour ces pilotes était de ne pas mener, car les économies d’essence étaient importantes. Rossi était dans le groupe de tête, mais à 7 tours des leaders.

La course a été neutralisée après un accident de Sting Ray Robb, qui a frôle le mur extérieur avant d’aller taper fort à l’intérieur. Le pilote faisait signe aux médecins venus intervenir et a pu s’extraire de sa voiture.

Palou et Grosjean sont restés en piste, ainsi que Herta et Dixon. O’Ward a pu repasser par les stands, ainsi que Newgarden, McLaughlin et Malukas.

La course a été relancée à 30 tours de l’arrivée, et Palou a gardé la tête, avant que Grosjean ne parvienne à se porter en tête. Mais avec ses pneus neufs, O’Ward est revenu en tête, tandis que Newgarden est passé aussi. Malheureusement, Grosjean était pénalisé par ses pneus vieillissants.

Mais la course a dû être neutralisée de nouveau après un accident entre Graham Rahal et Devlin DeFrancesco. Ce dernier avait tapé dans le virage 2 et n’a pas réussi à garder le contrôle. Quand il a traversé la piste, il s’est fait percuter par Rahal qui a décollé mais a heureusement atterri avant de taper le mur.

Grosjean et Dixon se sont arrêtés à leur tour et ont pu ressortir septième et huitième, mais le Français s’est fait dépasser par le sextuple champion d’IndyCar.

Les pilotes à un tour ont laissé passer les leaders et à la relance, O’Ward menait devant Palou, Newgarden, Herta, Maluka, McLaughlin, Dixon et Grosjean.

Palou s’est porté en tête, mais lui et O’Ward sont restés côte-à-côte pendant un tour. Newgarden a ensuite dépassé le Mexicain. Les trois hommes de tête étaient presque roue dans roue, et O’Ward a tenté une attaque par l’extérieur mais n’a pas réussi à dépasser Newgarden.

Malukas a réussi ensuite à se défaire de Palou, tandis que Grosjean et Dixon se sont déaits de McLaughlin et Herta à 7 tours de l’arrivée. Grosjean s’est placé cinquième et remontait sur le groupe de tête à cinq tours de l’arrivée.

Devant, Newgarden et O’Ward étaient de nouveau côte-à-côte. A trois tours de l’arrivée, O’Ward a passé Newgarden mais les deux hommes ont failli se toucher, et Newgarden a de nouveau repris la main.

Mais à deux tours de l’arrivée, Grosjean est allé percuter le mur, et cela a mis un terme à la course qui a été neutralisée comme cela.

Newgarden s’est donc imposé devant O’Ward, Palou et Malukas, puis Dixon, McLaughlin et Herta. Deuxième comme à St Petersburg, O’Ward s’empare des commandes du championnat.