IndyCar : Newgarden gagne devant McLaughlin en Iowa

Par Emmanuel Touzot 22 juillet 2023 - 22:46





Les qualifications du week-end de l’Iowa ont eu lieu avec du retard à cause de l’averse qui s’est abattue sur le tracé ovale du MidWest. C’est Will Power qui a réalisé les deux pole positions du week-end, puisqu’il y a deux courses et qu’elles se disputaient sur deux tours rapides dans le même run, le premier donnant la grille de la première course, et le second donnant la course de demain.

Derrière Will Power, on retrouvait Scott McLaughlin, tandis que Romain Grosjean s’était qualifié huitième. Le début de course a permis à Power de garder la tête, devant McLaughlin et Josef Newgarden, le troisième pilote Penske, qui avait permis à l’équipe de monopoliser les trois premières places.

Power a largement dominé les premiers tours devant Newgarden et McLaughlin, le trio Penske restant dans la même seconde. Pato O’Ward et sa McLaren ont été les seuls à se tenir à portée de tir, tandis que Takuma Sato et Alex Palou suivaient à distance.

Graham Rahal a été le seul pilote à aller frotter le mur, mais il n’a pas subi de lourds dégâts. Il a toutefois dû repasser par son stand et a perdu plusieurs tours dans l’affaire.

La première vague d’arrêts aux stands n’a rien changé et le trio Penske a réussi à conserver la tête. Les trois hommes étaient sur une autre planète en ce début de course.

Une première moitié de course qui a été très calme, et il a fallu attendre le 121e tour pour voir Newgarden porter une attaque sur Power, tandis que McLaughlin faisait une petite erreur.

Décalé stratégiquement, Marcus Ericsson a réussi à s’immiscer dans le top 3, mais a rapidement perdu deux places au profit de McLaughlin et O’Ward. Kyle Kirkwood est revenu à la sixième place, se glissant devant Dixon et Palou.

Après 147 des 250 tours, Power a frotté le mur mais a pu continuer, non sans avoir perdu deux positions, permettant à McLaughlin et O’Ward de remonter sur le podium. Newgarden s’envolait seul devant, comptant 7 secondes d’avance sur McLaughlin.

Christian Lundgaard, vainqueur la semaine dernière pour la première fois, est rentré aux stands, continuant à se décaler stratégiquement, jusqu’à la neutralisation causée par la sortie de piste de Graham Rahal. Cette fois, c’était l’abandon pour l’Américain.

A la relance, Ericsson et Kirkwood ont surpris Power et ont pris la quatrième et la cinquième places, mais l’Australien s’est vite rattrapé et les a repassés. Devant, Newgarden, McLaughlin et O’Ward gardaient les trois premières places.

La course a repris avec les mêmes forces en présence, et Newgarden a repris plusieurs secondes d’avance sur McLaughlin, qui a lui-même totalement décroché O’Ward. Derrière, Ericsson a fini par reprendre la quatrième place à Power à une quarantaine de tours de l’arrivée.

Lors des arrêts aux stands, Devlin DeFrancesco et Benjamin Pedersen se sont accrochés, mais les deux pilotes étaient en fond de classement. Le reste des arrêts s’est passé sans mal pour le reste du peloton.

Au fil des tours, Newgarden a pris un tour à Palou et Kirkwood, mais ce dernier s’est battu et a résisté pour rester dans le même tour. Mais la présence de Kirkwood a fait perdre du temps à Newgarden, qui a vu McLaughlin revenir à 1"2 à cinq tours de l’arrivée.

Newgarden en a profité pour prendre un tour à Dixon, et il avait en ligne de mire son équipier Power, cinquième, qui était proche de se prendre un tour. En repoussant rapidement McLaughlin, il s’est assuré de rester en tête.

C’est donc une nouvelle victoire pour Newgarden dans l’Iowa, et une belle domination de Penske avec la deuxième place de McLaughlin. O’Ward est troisième devant Ericsson et Power, puis Dixon, Kirkwood, Palou qui garde une large avance au championnat, Sato qui fait une belle pige et Rossi. Grosjean termine à une belle 11e place.