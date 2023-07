IndyCar : Newgarden fait coup double en Iowa, Palou assure l’essentiel

Par Emmanuel Touzot 24 juillet 2023 - 02:32





Will Power était en pole de cette deuxième course de l’Iowa, devant Scott McLaughlin. Après la première course remportée par Josef Newgarden la veille, ce dernier s’élançait un peu plus loin sur la grille.

Dès le départ, Power et McLaughlin ont pris de l’avance sur Marcus Ericsson, troisième après un départ phénoménal, tandis que David Malukas restait proche du Suédois. Newgarden, décidément intraitable, est vite remonté au cinquième rang, devant Pato O’Ward et Ed Carpenter, qui semblait enfin retrouver du rythme.

Le replay montrait qu’O’Ward avait fait comme Ericsson, et avait réussi à prendre plusieurs places au départ. Derrière Carpenter, Scott Dixon dépassait Colton Herta pour la neuvième place, tandis qu’Alex Palou était dixième. Romain Grosjean s’élançait 20e et a perdu quatre places dans les premiers tours.

Newgarden a dépassé successivement Malukas et Ericsson, s’emparant de la troisième place pour constituer un trio de Penske en tête. Power, McLaughlin et Newgarden étaient en groupe avant que ce dernier ne dépasse ses deux équipiers en un virage !

L’Américain a immédiatement pris le large alors que Malukas était de retour derrière McLaughlin, mais ce dernier parvenait à dépasser Power. Derrière, Ericsson a perdu deux places au profit d’O’Ward et Dixon, tandis que Palou dépassait Herta. Carpenter avait perdu beaucoup de places et c’est Graham Rahal qui est revenu dans le top 10.

Malukas a dépassé Power, et O’Ward en a fait de même, l’Australien rencontrant les mêmes difficultés qu’hier. Dixon en a aussi profité, renvoyant Power en sixième position. O’Ward a dépassé Malukas après que ce dernier a raté un dépassement de retardataire. Carpenter a pris un tour, alors qu’il occupait la 23e place.

Newgarden et Dixon se sont arrêtés en même temps, un peu après Power, tandis que Malukas et O’Ward ont suivi, ainsi qu’Ericsson, Palou et Alexander Rossi. Newgarden a rapidement repris la tête et a commencé à s’envoler en tête.

Mais au 88e des 250 tours, Agustin Canapino a tapé le mur, déclenchant une entrée en piste de la voiture de sécurité. Plusieurs pilotes dont Herta, Grosjean, Palou, Rosenqvist ou encore Castroneves se sont arrêtés.

A la relance, McLaughlin a attaqué Newgarden mais ce dernier a conservé la tête. Derrière, Power a repris la troisième place à Dixon, remettant le triplé Penske en tête. Ericsson et O’Ward suivaient devant Kyle Kirkwood, qui s’était replacé dans le top 10.

Malukas, Herta et Rossi complétaient le top 10 provisoire devant Palou. Grosjean était remonté 15e. Ericsson a dépassé Dixon, qui peinait à retrouver du rythme en ce début de relance.

Newgarden a pris de la marge sur McLaughlin et Power, tandis que Dixon et Ericsson suivaient près des deux hommes. Kirkwood était dans leur rythme, tandis que Malukas était en retrait en septième place, menacé par Herta.

O’Ward a failli percuter le mur mais a évité le pire, contrairement à Takuma Sato, qui est allé taper le mur. Pendant ce temps-là, Canapino avait abandonné après son contact. Sato avait lui aussi abîmé la roue arrière.

Sting Ray Robb a perdu une roue après un arrêt au stand raté, déclenchant une nouvelle neutralisation au 158e des 250 tours. Par miracle, aucun pilote n’a heureusement percuté la roue en question, et le pilote AJ Foyt a pu regagner son stand.

A la relance, Newgarden et Power ont immédiatement creusé l’écart sur Herta, tandis que McLaughlin, qui s’était fait engluer dans le peloton après les arrêts, a dépassé plusieurs pilotes par l’extérieur pour remonter sixième.

Dixon a manqué son restart mais a réussi à conserver la cinquième place derrière Rosenqvist, qui s’était décalé en s’arrêtant quelques tours avant la neutralisation. Ericsson, Malukas, Palou et O’Ward étaient dans le top 10, tandis que Grosjean était remonté 12e.

Herta a perdu pied, se faisant passer par Rosenqvist, puis Dixon et McLaughlin, et ce dernier a réussi à dépasser Dixon. Grosjean et Kirkwood se sont touchés, mais les deux pilotes Andretti ont évité le pire.

Grâce à sa stratégie décalée, Rosenqvist était d’un coup beaucoup plus rapide que les leaders, dépassant Power et réussissant à le distancer. Il est revenu sur Newgarden mais n’a pas réussi à porter d’estocade.

Le Suédois a malheureusement perdu deux secondes dans le trafic, mais il avait heureusement plus de deux secondes de marge sur Power et McLaughlin. Palou était remonté cinquième en ayant dépassé Herta, qui s’était défait de Dixon.

O’Ward était revenu huitième devant Ericsson, peu rapide sur ce relais. Malukas complétait le top 10 devant Rossi, Kirkwood et Grosjean, qui avait perdu une place au profit de son équipier. Devant, McLaughlin mettait la pression à Power, alors qu’il restait 40 tours.

Newgarden a compté jusqu’à 4 secondes d’avance sur Rosenqvist, selon le trafic, avant que le Suédois ne revienne un peu. Power était relégué à une dizaine de secondes, et McLaughlin à 13 secondes en quatrième place.

Comme la veille, Newgarden a pris un tour au cinquième, Alex Palou, dans les dernières encablures. Le 14e, Ilott, était à 2 tours, ce qui montrait la domination de Newgarden. Rosenqvist a décroché à une quinzaine de tours de l’arrivée, mais un drapeau jaune a été déployé après une sortie de piste de Ryan Hunter-Reay !

Il restait 10 tours quand la voiture de sécurité est entrée en piste. Newgarden était en tête devant Rosenqvist, Power, McLaughlin, Palou, Herta, Dixon, Ericsson, O’Ward et Malukas. Kirkwood et Grosjean étaient 11e et 12e.

Dixon, Ericsson, O’Ward, Malukas, Kirkwood, Grosjean et Lundgaard ont pu récupérer leur tour de retard en passant par les stands et en revenant derrière le peloton. La victoire allait donc se jouer entre Newgarden, Rosenqvist, Power, McLaughlin et Palou, avec trois tours à disputer !

Power a immédiatement attaqué Rosenqvist, ce qui a permis aussi à McLaughlin d’attaquer la McLaren ! Mais c’est Palou qui avait fait la très bonne opération en dépassant McLaughlin et Rosenqvist et en prenant la troisième place.

McLaughlin était à l’arrêt dans le dernier tour, mais c’est bien Newgarden qui s’imposait, avec une domination totale durant ce week-end. Power termine sur le podium après ses deux pole positions, et Palou signe un podium très bon dans l’optique du championnat. Rosenqvist et McLaughlin ont complété le top 5, Romain Grosjean a terminé 12e.