IndyCar : L’Indy 500 n’offrira plus de points doublés

Par Emmanuel Touzot 3 février 2023 - 08:02





Cette année, l’IndyCar arrêtera de doubler le barème de points pour l’Indy 500. En effet, depuis de nombreuses saisons, le championnat de monoplaces nord-américain met en avant sa course la plus populaire en offrant deux fois plus de points.

Mais les organisateurs ont noté que les 500 Miles d’Indianapolis pénalisaient parfois certaines équipes, bien que ce barème doublé n’ait pas changé l’issue d’une seule édition. En 2022, Marcus Ericsson a été vu comme un candidat au titre devant sa chance à une victoire à l’Indy 500.

"Pendant 17 saisons consécutives, le championnat NTT IndyCar Series s’est décidé lors de la dernière course de la saison" a déclaré Jay Frye, le président de l’IndyCar, avant d’expliquer la raison de cette démarche.

"Si le doublement des points à l’Indianapolis 500 n’a pas modifié l’identité du vainqueur du championnat de la saison, il a parfois eu un effet négatif sur la position finale des équipes à temps plein."

"Au fur et à mesure que notre liste de participants s’allonge, cette décision permettra aux équipes de se battre pour le championnat tout en ne diminuant pas l’importance du plus grand spectacle de course automobile."