IndyCar : Grosjean s’élancera neuvième à l’Indy 500

Le Fast 12 de l’Indy 500, c’est-à-dire en quelque sorte la Q2 des 500 Miles d’Indianapolis, a eu lieu, et il a déterminé les places 7 à 12 de la grille de départ de la course, qui se disputera dimanche prochain.

Romain Grosjean était qualifié parmi les 12 meilleurs, après la qualification de la veille qui a déterminé les places 13 à 33. Le Français a fait un très beau run de quatre tours pour sa première tentative, en 231.999 miles/heure (mph).

Cette moyenne correspondant à 373.286 km/h lui permet de signer le neuvième temps, qui sera sa place de départ. Il partagera la troisième ligne avec deux pilotes McLaren, Patricio O’Ward, septième, et Felix Rosenqvist, huitième.

La quatrième ligne de la grille de départ se composera de Will Power, Takuma Sato et Jimmie Johnson. Le septuple champion du monde de NASCAR a commis une erreur dans son premier tour, ce qui a ruiné son run, mais il peut être heureux d’avoir évité de peu les barrières SAFER.

Le Fast 6, qui arrivera dans quelques minutes, opposera quatre pilotes Ganassi (Scott Dixon, Alex Palou, Marcus Ericsson et Tony Kanaan) et deux pilotes Ed Carpenter Racing (Rinus VeeKay et Ed Carpenter).