IndyCar : Ericsson remporte une course folle à St Petersburg

Par Emmanuel Touzot 5 mars 2023 - 21:13





Romain Grosjean avait signé sa deuxième pole position en IndyCar à l’occasion du Grand Prix de St Petersburg, et le Français a donc pris le départ en tête devant Colton Herta, Pato O’Ward et Kyle Kirkwood.

Grosjean a conservé les commandes de l’épreuve au départ grâce à un excellent départ, tandis qu’O’Ward et Herta se battaient derrière. Derrière, un gros accident a provoqué l’abandon de Simon Pagenaud, Helio Castroneves, Benjamin Pedersen et Devlin DeFrancesco, qui a décollé à l’arrière du peloton après que Pedersen l’a percuté.

Heureusement, les pilotes étaient indemnes. Néanmoins, Pagenaud et Castroneves ont pris un gros choc au niveau des mains, et cela devra certainement amener à des radios pour écarter toute fracture.

Dès la relance sous Safety Car, Josef Newgarden et Rinus VeeKay sont repassés par les stands pour se décaler stratégiquement, alors que la voiture de sécurité enchaînait les tours. Conor Daly, qui a évité de peu le gros accident du départ, était victime de problèmes.

L’épopée de Grosjean en tête

Le début de course a été marqué par une maîtrise totale de Romain Grosjean en tête de course, tandis que son équipier perdait petit à petit en rythme. Au 25e tour, O’Ward a dépassé Herta pour prendre la deuxième place, mais à près de 8 secondes du Français.

Il est rentré aux stands aux alentours du 30e tour et a laissé Scott McLaughlin en tête, puisque le Néo-Zélandais était en stratégie décalée.

Au 36e tour, McLaughlin s’est arrêté et est ressorti à hauteur de Grosjean. Les deux hommes ont bataillé mais c’est finalement le pilote Penske qui a pris le meilleur.

La course a ensuite été neutralisée à cause d’une sortie de piste de Conor Daly, touché par Kirkwood. A la relance, McLaughlin menait devant Grosjean, O’Ward, Ericsson et Dixon. Will Power pointait sixième devant le grand perdant de ce début de course, Colton Herta.

Des incidents en chaîne

Le classement n’a pas évolué parmi les leaders, mais derrière, un nouvel accident a eu lieu. Rinus VeeKay s’est planté dans les barrières et a été percuté par Jack Harvey, puis par Kirkwood qui a décollé sur la voiture d’Ed Carpenter Racing. Comme Pagenaud et Castroneves, Harvey se tenait la main et a été emmené en ambulance.

La course a repris pour le cinquantième tour, mais elle a de nouveau été immédiatement neutralisée car Herta a percuté le mur, poussé par Power. C’en était fini de la course du pilote Andretti, et Grosjean était donc le seul à défendre les couleurs de l’équipe.

Quand la course a repris, Grosjean a réussi à s’accrocher à McLaughlin, malgré des pneus durs, contre des gommes tendres pour son rival. Les deux hommes se sont immédiatement éloignés à l’avant du peloton, devant O’Ward et Dixon, qui s’était défait d’Ericsson.

Grosjean s’est arrêté pour tenter l’undercut, et McLaughlin a suivi un tour plus tard. Le Néo-Zélandais est ressorti en tête, et Grosjean a tenté de doubler pendant que ses pneus étaient chauds.

La fin des espoirs pour Grosjean

Malheureusement, les deux hommes se sont accrochés et Grosjean a percuté le mur de face. McLaughlin a aussi touché la barrière, mais a pu repartir, non sans des dégâts. C’était la fin de course pour Grosjean, et donc pour Andretti.

Pato O’Ward s’est retrouvé en tête devant Ericsson, Dixon, Rossi et Callum Ilott. Le Mexicain a pris de l’avance, comptant jusqu’à trois secondes d’avance, mais Ericsson est remonté et à dix tours de l’arrivée, il comptait sept dixièmes de retard.

La McLaren a tenu tête pendant plusieurs tours, mais O’Ward a raté une relance, et Ericsson a pris la tête à trois tours du but.

Le Suédois s’est finalement imposé devant O’Ward, Dixon et Rossi, qui débute bien sa première saison avec McLaren. Ilott signe une très belle cinquième place devant Rahal, Power, Palou, Lundgaard, et Malukas, tandis que les deux rookies que sont Marcus Armstrong et Agustin Canapino terminent aux portes du top 10.

Après la course, McLaughlin a reconnu son erreur et s’est platement excusé auprès de Grosjean.