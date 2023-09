IndyCar : Dixon gagne une course folle à Laguna Seca après une pénalité

Par Emmanuel Touzot 10 septembre 2023 - 23:57





Le titre étant déjà décidé après qu’Alex Palou a remporté la couronne la semaine dernière, les enjeux se résumaient uniquement au titre de rookie entre Marcus Armstrong et Agustin Canapino. C’était Felix Rosenqvist qui avait signé la pole devant Scott McLaughlin et Christian Lundgaard.

Le départ a été chaotique avec une touchette entre Lundgaard, McLaughlin et Josef Newgarden, qui a été suivie par un accrochage entre Juri Vips, Marcus Armstrong et Graham Rahal. Plus loin, Rinus VeeKay a été envoyé en tête-à-queue.

Le drapeau jaune était brandi avec Rosenqvist toujours en tête devant Alex Palou, Will Power, Pato O’Ward et Scott Dixon. Colton Herta suivait devant Alexander Rossi, Romain Grosjean, Santino Ferrucci et Agustin Canapino.

La course a été relancée au septième tour, et Grosjean et Canapino ont gagné une place chacun avant la ligne de départ. A la fin du septième tour, Palou a dépassé Rosenqvist, et Power en a profité pour passer deuxième. Une deuxième neutralisation a eu lieu après un tête-à-queue et un contact dans les pneus pour Newgarden.

Lundgaard et Dixon ont été pénalisés pour contact évitable au départ, Dixon ayant percuté VeeKay, mais la direction de course n’a rien dit pour le départ pourtant clairement volé de Colton Herta.

Un festival de drapeaux jaunes

A la relance, Rosenqvist a dépassé Power, O’Ward en profitant pour prendre la troisième place. Helio Castroneves a fait un tête-à-queue, et a accroché Benjamin Pedersen en repartant. Le Brésilien a fait une autre sortie et, en revenant en piste, a failli percuter Alex Palou qui lui prenait un tour.

La première phase d’arrêts sous drapeau vert a eu lieu, avant que Rosenqvist soit accroché par Marcus Ericsson. Avec une crevaison, le pilote McLaren est sorti de piste. Palou est passé aux stands juste avant la neutralisation et la fermeture des stands, tandis que Grosjean et Canapino s’étaient arrêtés plus tôt.

A la relance, il n’y a enfin eu aucun contact mais Grosjean est passé par les graviers et a perdu deux places. Palou et O’Ward se sont ensuite envolés en tête, jusqu’à ce que Devlin DeFrancesco accroche David Malukas, causant l’abandon de ce dernier.

O’Ward était en tête à la relance devant Armstrong et Dixon, mais derrière, Ferrucci a percuté Palou et a abandonné, ainsi que Tom Blomqvist dont la voiture était abîmée sur la suspension.

Beaucoup de pilotes se sont arrêtés lors de cette nouvelle neutralisation, sauf les pilotes McLaren O’Ward et Rossi, qui étaient en tête devant Grosjean, Ryan Hunter-Reay, DeFrancesco, Canapino, Palou, Ilott, Dixon et Armstrong.

Une fin de course décevante pour Grosjean

Grosjean a dépassé Rossi à la relance avant que Hunter-Reay ne dépasse les deux ! Mais il était écrit que cette course tomberait dans le n’importe quoi, et Armstrong est parti en tête-à-queue, tout comme Pedersen. Ericsson s’est retrouvé coincé et les drapeau jaune a été déployé.

Grosjean est repassé deuxième car Hunter-Reay était passé trop tard, mais le Français s’était arrêté au 48e des 95 tours pour la dernière fois. Il semblait impossible qu’il aille au bout sans repasser par les stands, tout comme la plupart des pilotes. Hunter-Reay et Rossi sont d’ailleurs passés par les stands.

Grosjean a dépassé O’Ward pour la tête de la course ! Malheureusement, Castroneves a accroché Herta et le drapeau jaune a une nouvelle fois été brandi. Grosjean et O’Ward sont repassés par les stands, et Dixon a récupéré la tête de la course.

Andretti a de nouveau fait perdre des places à Grosjean aux stands et il s’est retrouvé loin, tout comme O’Ward qui était devant lui.

A la relance, Dixon s’est envolé devant McLaughlin et Ilott, avant que Palou ne dépasse le Britannique. Ce dernier a plus tard perdu une place contre Power après une embardée hors piste.

Mais c’est bien Scott Dixon qui s’est imposé pour la troisième fois en quatre courses ! McLaughlin a terminé deuxième devant Palou, qui termine bien sa saison de deuxième titre. Power et Ilott complètent le top 10 devant Rossi, Lundgaard, Armstrong, O’Ward et Hunter-Reay. Grosjean termine 11e son association avec Andretti.