Indy 500 : Tout savoir de la plus célèbre course d’IndyCar avant le départ

On y est ! Les 500 Miles d’Indianapolis débuteront à 18h45, lançant la course la plus célèbre d’IndyCar de la saison. L’Indy 500 est LA course que veulent gagner les pilotes dans la saison, puisqu’elle vaut presque autant à elle seule qu’un titre dans la discipline.

C’est Scott Dixon qui a signé la pole position devant Colton Herta et Rinus VeeKay. Les Français, Simon Pagenaud et Sébastien Bourdais, s’élanceront respectivement aux 26e et 27e positions.

La météo sera plus fraîche que les années précédentes, et en particulier que l’an dernier, où la pandémie de Covid-19 avait forcé l’IndyCar à déplacer la course au mois d’août.

Après une édition 2020 à huis clos, elle se fait cette année avec 135 000 spectateurs, soit environ 40% de la jauge totale de spectateurs habituels.

La grille de départ de l’Indy 500 2021 :

Toutes les infos :

Circuit : Indianapolis Motor Speedway

Longueur de la course : 500 miles (804,600 km)

Nombre de tours : 200