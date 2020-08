Indy 500, Qualifs : Chevrolet sombre, Pagenaud et Alonso en 9e ligne

Ce samedi soir avait lieu à Indianapolis la première partie des qualifications pour l’Indy 500, qui se disputera dimanche prochain. Le format des qualifications, puisqu’il n’y a pas de pré-qualifications cette année, consiste en une première séance qui fait connaître les places 10 à 33 de la grille.

Les neuf premiers, qualifiés pour le Fast Nine, se disputeront la pole position ce dimanche soir à 19 heures, heure française. Et le grand enseignement de la première partie de séance, c’est le gouffre qui sépare Honda et Chevrolet cette année sur le mythique ovale au Brickyard.

La liste des engagés pour les 500 Miles d’Indianapolis 2020

Parmi les neufs pilotes qualifiés pour se disputer la pole position et les trois premières lignes (composées de trois pilotes chacune) demain, huit voitures sont équipées d’un moteur Honda. Le seul pilote à être qualifié pour le Fast Nine avec un moteur Chevrolet est le débutant du Ed Carpenter Racing, Rinus VeeKay.

Parmi les autres qualifiés, on trouve quatre voitures de chez Andretti ou affiliées à Andretti Autosport. Les pilotes en question sont Marco Andretti, meilleur temps de la séance, Ryan Hunter-Reay, Alexander Rossi et James Hinchcliffe, sans volant cette année, et qui court avec l’équipe à temps partiel.

On trouve également le leader du championnat, Scott Dixon, un autre débutant en la personne d’Alex Palou, très impressionnant en ce début d’année, et les deux pilotes de l’équipe Rahal Letterman Lanigan Racing, Graham Rahal et Takuma Sato.

La débandade chez Penske

Pour la première fois depuis 2002, on ne retrouvera aucune monoplace de l’équipe Penske parmi les pilotes du Fast Nine. Ces difficultés du moteur Chevrolet ont coûté cher à l’équipe dont le propriétaire est également le nouveau propriétaire de l’Indianapolis Motor Speedway.

Ses pilotes seront qualifiés 13e (Josef Newgarden, 22e (Will Power), 25e (Simon Pagenaud) et 28e (Helio Castroneves). A noter que Pagenaud, poleman et vainqueur de l’édition précédente, partagera la neuvième ligne avec Fernando Alonso (photo), en quête de Triple Couronne, et James Davison.

Derrière le Fast Nine, on retrouve Colton Herta, Marcus Ericsson et Spencer Pigot. Newgarden partagera la cinquième ligne avec Felix Rosenqvist et Pato O’Ward, devant Ed Carpenter, Zach Veach et Conor Daly.

Santino Ferrucci, Jack Harvey et Oliver Askew occuperont la septième ligne devant Power, Tony Kanaan - qui dispute sa dernière saison complète - et le débutant Dalton Kellett.

Pagenaud, Alonso et Davison devanceront enfin la dixième ligne composée de Castroneves, Charlie Kimball et Max Chilton, tandis qu’en 11e ligne, Sage Karam, JR Hildebrand et Ben Hanley, tous trois intérimaires, clôtureront la grille.