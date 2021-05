Indy 500 : La grille de départ définitive de l’édition 2021

Après deux jours intenses de qualifications, les 500 Miles d’Indianapolis ont offert leur grille de départ définitive hier soir, lorsque les trois premières lignes de la grille ont été déterminées, ainsi que la dernière.

Scott Dixon a réalisé la pole position devant Colton Herta et Rinus VeeKay, qui place le premier moteur Chevrolet dans le classement. Son équipier et patron, Ed Carpenter, sera en deuxième ligne avec Tony Kanaan et Alex Palou.

Ryan Hunter-Reay devancera le triple vainqueur de l’épreuve, Helio Castroneves, et Marcus Ericsson. Le Suédois est d’ailleurs le premier ancien pilote de Formule 1 classé sur cette grille.

Il devance un ancien pilote de F1, Alexander Rossi. Le pilote McLaren Pato O’Ward est 12e devant Pietro Fittipaldi, qui roule dans la monoplace pilotée par Romain Grosjean sur les circuits routiers.

Felix Rosenqvist, que l’on avait notamment vu en Formule E, suit en 14e position devant Takuma Sato, double vainqueur de l’épreuve. Scott McLaughlin, transfuge du Supercars australien et seul rookie de l’épreuve, est 17e.

Juan Pablo Montoya est 24e, deux places devant Simon Pagenaud, qui devance lui-même Sébastien Bourdais. Toujours dans les anciens de la F1, Max Chilton sera 29e. A noter que Will Power, déjà vainqueur de l’épreuve par le passé, n’est que 32e, juste devant Simona De Silvestro.

La grille de départ des 500 Miles d’Indianapolis