Indy 500 : Dixon domine le Carb Day, Pagenaud deuxième

Si les rivaux de Scott Dixon ne l’avaient pas encore compris, c’est surement chose faite : le Néo-Zélandais est plus que prêt à disputer les 500 Miles d’Indianapolis.

Le pilote Chip Ganassi Racing a en effet dominé le Carb Day, qui marque la dernière séance d’essais avant les qualifications, avec une vitesse moyenne de 367.371 km/h sur l’ovale d’Indianapolis.

Déjà poleman le week-end dernier, Dixon avait aussi dominé les troisième et cinquième séances d’essais de l’épreuve, avant de s’adjuger sa quatrième pole position pour la mythique course de 500 miles.

Il a devancé lors de ce Carb Day un Français, Simon Pagenaud, qui confirme les bonnes dispositions de sa machine - et les siennes ! - après une séance qualificative très défavorable aux moteurs Chevrolet.

Son coéquipier Josef Newgarden, troisième, le confirme également, tout comme Conor Daly, qui suit pour l’équipe Ed Carpenter Racing. Marc Andretti complète le top 5 devant les deux autres équipiers de Pagenaud chez Penske, Will Power et Scott McLaughlin.

Tony Kanaan, un des favoris de l’épreuve est huitième du Carb Day. Sébastien Bourdais est 14e juste derrière Alexander Rossi, mais devant Helio Castroneves et Juan Pablo Montoya.

A noter que les équipiers de Dixon et Kanaan sont plus loin, Alex Palou est 22e et Marcus Ericsson 23e. Colton Herta, qui sera sur la première ligne au départ, n’était que 28e de la séance, trois places devant Rinus VeeKay. Ce dernier sera aussi en première ligne demain.