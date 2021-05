Indy 500 : Déçu de ses qualifs, Pagenaud est confiant pour la course

Simon Pagenaud s’élancera 26e dimanche à 18h lors de l’Indy 500 2021. Les 500 Miles d’Indianapolis, épreuve phare du championnat IndyCar, sont l’objectif principal du pilote Penske cette saison, lui qui y cherche une deuxième victoire après 2019.

"Je suis évidemment déçu" expliquait-il après les qualifications. "Nous n’avons pas pu participer au ‘Fast 9’ qui est toujours l’épreuve de la saison que je préfère. Il s’avère que l’on n’a pas la vitesse espérée. On essaie de comprendre pourquoi car pendant les essais de jeudi, on semblait être très compétitifs en mode qualification."

"Mais dès qu’on a augmenté le turbo, les choses se sont compliquées malgré le fait que le comportement de la voiture était très bon et l’équipe bien préparée. On essaie d’analyser et de comprendre le problème."

Cependant, les essais de préparation à la course qui se sont disputés dimanche après le Fast 9 ont donné au pilote français de quoi se réjouir. Il ne reste plus que les essais du Carb Day avant la course, vendredi.

"Je me sens beaucoup plus positif après cette séance d’essais. La voiture se comporte très, très bien en version course. Je suis très satisfait. Nous avons eu l’occasion de simuler les conditions de course avec un départ du fond du peloton en remontant petit à petit vers le groupe de tête."

"C’est très encourageant. Le châssis se comporte très bien. Malheureusement, on a eu une casse moteur après 18 minutes de séance, donc on a perdu environ une heure et demie d’essais."

"Mais on est déjà dans de bonnes conditions de course et si la course était demain, je serais très confiant. On a retrouvé la voiture qu’on avait pendant les premiers essais cette semaine et on aura un nouveau moteur pour la course, ce qui était déjà prévu."