Indy 500, 24h du Mans sur une NASCAR : Johnson dévoile son programme 2023

Après deux saisons en IndyCar, Jimmie Johnson va grandement réduire sa présence dans le championnat américain de monoplaces en 2023. Le septuple champion de NASCAR ne participera qu’aux courses sur circuits ovales.

En 2021 ? il avait débuté par un programme comprenant les courses sur tracés routiers et urbains, avant de passer à un programme complet cette saison. Mais ses difficultés continuant sur les tracés routiers, Johnson ne fera que les manches sur ovales l’an prochain.

Cela inclura évidemment l’Indy 500, où il espère briller après avoir montré de belles aptitudes sur ovale cette année, notamment au Texas. En parallèle de ce petit programme, il roulera également aux 24 Heures de Daytona et dans le championnat IMSA.

Une NASCAR aux 24 Heures du Mans

Mais la plus grosse nouvelle, c’est que l’Américain fera le déplacement aux 24 Heures du Mans, où il roulera pour le projet de Chevrolet dans le Garage 56. En effet, le garage réservé aux projets innovants sera l’occasion de faire rouler une NASCAR modifiée dans la Sarthe, et les tests ont déjà commencé (voir vidéo ci-dessous).

"Courir à ce niveau en IndyCar a été une expérience tellement formidable" a déclaré Johnson. "Je n’aurais pas pu demander une meilleure équipe pour courir que Chip Ganassi et Chip Ganassi Racing."

"Tout le monde a travaillé extrêmement dur au cours des deux dernières saisons, en poussant pour obtenir les meilleures performances de moi chaque semaine. Le soutien de mon équipe et de mes coéquipiers Dario (Franchitti), Scott (Dixon), Tony (Kanaan), Marcus (Ericsson) et Alex (Palou) a dépassé tout ce que j’aurais pu demander."

"Je suis reconnaissant pour le partenariat avec une société comme Carvana qui m’a permis de faire cette aventure en IndyCar, de voir la valeur de notre partenariat et d’être ouvert à de futures opportunités ensemble."

#FBF to the #NextGen56 test car roaring through Road Atlanta.

The test was a critical starting point, but we’ve still got a lot of development on the road to #LeMans. pic.twitter.com/pp6C2ZtAM5

— NASCARG56 (@nascarg56) September 9, 2022