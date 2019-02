Ilott et Correia en F2 avec Sauber Junior Team by Charouz

L’équipe de F2 Charouz a officialisé son duo pour la saison 2019 et surtout, un partenariat avec Sauber pour en devenir l’équipe Junior. Fred Vasseur, ancien directeur de ART Grand Prix en F2, a collaboré avec Charouz pour créer cette équipe junior dans laquelle courront deux pilotes promus du GP3, Callum Ilott et Juan Manuel Correia.

“Charouz m’a impressionnée en 2018, donc quand [le directeur sportif de Charouz] Bob Vavřík m’a approché, soulignant les plans que lui et Fred avaient, j’ai senti que c’était ma place" a révélé Ilott. "Leur force technique, leur passion et l’intégration avec Sauber, c’est différent, et c’est génial d’avoir la chance d’en faire partie."

"Je suis dans une position unique, bénéficiant de l’expertise de la Ferrari Driver Academy et de l’avantage de faire partie de l’environnement du Sauber Junior Team, pour me renforcer en tant que pilote. Il y a beaucoup à apprendre, mais je veux récompenser la confiance que la FDA place en moi en me donnant de quoi me battre pour le championnat de F2."

Correia se montre également très enthousiaste face à une nouveau défi, mais surtout face à une opportunité très intéressante : "Cette saison est une opportunité incroyable pour ma carrière, pas seulement par la grande qualité de l’équipe Charouz Racing System, mais aussi parce que ça ouvre clairement une porte potentiel vers la F1 via le Sauber Junior Team."

"Un programme comme celui-là, c’est ce dont beaucoup de pilotes rêvent, et je suis très honoré d’avoir été sélectionné pour en faire partie. Je suis confiant qu’avec l’apport, la contribution et le savoir de Sauber, je serai capable de continuer à m’améliorer en tant que pilote et de faire une saison réussie en tant que débutant."

Fred Vasseur est satisfait de cette collaboration qui lui permet de remettre un pied dans le monde des formules de promotion : "Le Sauber Junior Team aborde la saison 2019 avec un duo solide dans les catégories F2, F3 et F4."

"Notre projet a été lancé dans le but de communiquer notre expérience et de leur permettre de développer leur talent pour se rapprocher de leur rêve de courir au sommet du sport auto un jour. Nous avons hâte de débuter cette collaboration et nous suivrons le progrès de ces jeunes talents de près."