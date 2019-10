Hyundai veut se concentrer, Toyota va attaquer

Le patron de Hyundai Motorsport, Andrea Adamo, a admis qu’il n’y aura aucune marge d’erreur ce week-end en Espagne pour son équipe, qui vise de conserver la tête du championnat constructeurs.

La firme coréenne est actuellement engagée dans une lutte serrée avec la structure Toyota Gazoo Racing de Tommi Mäkinen, alors que seuls le RallyRACC Catalunya - Rally de España et le Rally Australia restent à disputer.

Un score décevant pour Hyundai lors de la dernière manche disputée, en Grande-Bretagne, a aidé Toyota à ramener l’écart à seulement huit points.

Le pilote belge Thierry Neuville conserve une chance de décrocher le titre pilotes, mais Adamo a clairement fait savoir où se situe la priorité pour son équipe en Espagne.

“Nous avons un objectif pour le RallyRACC, qui est d’augmenter notre avance en tête du championnat constructeurs. Bien sûr, nous savons que c’est loin d’être facile avec le niveau de compétition vu en WRC cette saison, mais nous allons donner tout ce que nous avons.”

“Il reste deux rendez-vous seulement et il ne peut y avoir d’opportunité manquée”, a expliqué l’Italien.

Le héros local Dani Sordo et le nonuple champion du monde Sébastien Loeb piloteront aussi chacun une i20 en Espagne, alors qu’Andreas Mikkelsen est absent.

“J’ai confiance dans nos équipages, avec Thierry, déterminé à garder ses espoirs de titre, aux côtés de Dani et Sébastien qui sont tous deux très forts sur les surfaces mixtes de l’Espagne. Nous voulons avoir le contrôle de notre propre destinée”, a dit Adamo.

De l’autre côté du parc d’assistance, Mäkinen est lui aussi confiant dans le fait de voir son équipe rattraper sa rivale. Le constructeur japonais est en forme et Ott Tänak est à portée d’un premier titre des pilotes.

“Nous sommes dans une bonne spirale en ce moment et nous devons continuer d’attaquer pour obtenir le meilleur résultat possible en Espagne, avec les titres des pilotes, copilotes et constructeurs dans notre ligne de mire. Notre préparation pour l’Espagne s’est déroulée comme prévu, avec des séances d’essais sur terre et sur asphalte”, a déclaré Tommi.

“Le mélange de surfaces peut rendre ce rallye difficile à négocier, mais nous avons confiance dans le niveau de performance de notre voiture sur les deux types de route. En même temps, nous ne tenons rien pour acquis et tout le monde travaille dur pour fournir à nos pilotes la meilleure voiture possible”, a-t-il ajouté.