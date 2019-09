Hyundai rappelle Loeb et Breen

Sébastien Loeb et Craig Breen retrouveront l’équipe Hyundai Motorsport afin d’aider le constructeur coréen à défendre son avance au championnat.

Sébastien Loeb (ci-dessous) sera de retour au RallyRACC Catalunya - Rally de España (24-27 octobre) pour disputer son sixième et probablement dernier rallye de la saison en WRC. De son côté, Craig Breen retrouvera le volant de la Hyundai i20 WRC une manche plus tôt, à l’occasion du Wales Rally GB (3-6 octobre).

Le contrat de deux ans liant Sébastien Loeb et Hyundai Motorsport comprenait six rallyes de la saison 2019 et l’Espagne était pressentie, d’autant que le Français s’y est imposé pour la première fois depuis plus de cinq ans avec Citroën Racing l’an passé.

Pour son premier départ en mondial depuis le Vodafone Rally de Portugal en mai, l’Alsacien sera associé au prétendant au titre Thierry Neuville et au héros local Dani Sordo. Son meilleur résultat de l’année est une troisième place au Copec Rally Chile.

Les rumeurs annonçaient Craig Breen en Grande-Bretagne depuis ses beaux débuts avec l’équipe le mois dernier au Neste Rally Finland. L’Irlandais avait terminé septième et avait été le pilote Hyundai le plus rapide sur la première étape avant de délibérément prendre des pénalités le dimanche pour aider Thierry Neuville à remonter au classement.

Depuis, Craig Breen (ci-dessus) a été sacré Champion d’Irlande des Rallyes Asphalte en remportant l’Ulster Rally dès sa première sortie avec une Hyundai i20 R5. Ses équipiers en Grande-Bretagne seront Thierry Neuville et Andreas Mikkelsen.

« Je suis extrêmement reconnaissant envers Hyundai qui me fait à nouveau confiance, ainsi qu’à Paul, d’autant plus sur un rallye qui me tient autant à cœur », a écrit Craig Breen sur les réseaux sociaux après l’annonce effectuée lundi après-midi. « Nous avons hâte d’attaquer dès notre retour dans les forêts galloises boueuses. »

Depuis le début de la saison, Hyundai sélectionne ses équipages parmi les cinq à sa disposition dans sa quête d’un premier titre mondial. Le constructeur coréen ne compte toutefois plus que huit points d’avance après le doublé de Toyota Gazoo Racing à l’ADAC Rallye Deutschland.