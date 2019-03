Hyundai peut compter sur un trio performant en Corse

Un trio de spécialistes de l’asphalte cumulant sept victoires en Corse défendra les chances de Hyundai Motorsport sur l’île de Beauté ce week-end.

Après des résultats décevants au Mexique début mars, le constructeur pointe au troisième rang du championnat avant le Corsica linea - Tour de Corse (28-31 mars). Dans ce rendez-vous crucial pour rester dans la course au titre, l’équipe coréenne s’appuiera donc sur un trio ayant fait de l’asphalte corse son domaine d’expertise !

On retrouvera ainsi l’homme possédant le plus beau palmarès de l’histoire du sport avec neuf titres mondiaux et quatre victoires consécutives en Corse entre 2005 et 2008, à savoir Sébastien Loeb, au côté de Thierry Neuville et Dani Sordo.

Relégué à dix points du leader Ott Tänak, le Belge s’est également imposé en Méditerranée il y a deux ans, sans oublier son succès lorsque le rallye était au calendrier de l’Intercontinental Rally Challenge en 2011... Tout comme l’Espagnol l’année suivante !

Il y a douze mois, Sébastien Loeb - alors encore chez Citroën - avait pris son premier départ en Corse depuis 2008, mais l’Alsacien en veut assurément plus dans les montagnes de l’île de Beauté.

« C’est un endroit magnifique pour le rallye », a-t-il confié. « L’ambiance est toujours très particulière puisqu’il s’agit de la manche française du calendrier. C’est un rallye extrêmement technique avec plusieurs types de routes. Elles sont parfois bosselées ou très rapides. En fait, elles ont même l’air de plus en plus rapides chaque année ! Il est donc difficile de trouver le bon rythme sur chaque spéciale. La météo peut également jouer des tours, comme quand il pleut dans les montagnes alors qu’il fait encore sec près de la côte. »

Si Andrea Adamo a reconnu que Hyundai n’avait pas réalisé le début de saison espéré en n’obtenant que deux podiums sur les trois premiers rallyes, le directeur de l’équipe espère voir ses hommes redresser la barre dès la Corse.

« Le début de saison n’a peut-être pas délivré les résultats pour lesquels nous voulons nous battre, mais il y a eu de nombreux points positifs nous rendant optimistes », a assuré l’Italien. « En tant qu’équipe, notre performance sur asphalte était un domaine sur lequel nous nous sommes énormément concentrés l’an dernier en progressant tout au long de la saison. »