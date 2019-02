Hyundai nourrit de grands espoirs pour la Suède

Directeur de l’équipe Hyundai, Andrea Adamo est convaincu que ses hommes ont tous les ingrédients en main pour signer leur première victoire de la saison au Rally Sweden (14-17 février).

Après un début de saison solide au Rallye Monte-Carlo, Hyundai aborde le deuxième rendez-vous du calendrier en occupant la tête du championnat constructeurs.

En Suède, l’équipe comptera à nouveau sur Thierry Neuville, Andreas Mikkelsen et Sébastien Loeb au volant des Hyundai i20 WRC tout en retrouvant un terrain où elle s’était imposée il y a un an. De quoi donner de bons espoirs à Andrea Adamo.

« Nous avons connu un début de saison passionnant et compétitif au Rallye Monte-Carlo », a confié le remplaçant de Michel Nandan depuis le mois dernier. « Nous voulons continuer d’afficher un niveau élevé de performances en Suède. Nous avons faim de succès, encore plus quand il s’agit de chasser notre première victoire de l’année. La Suède nous a bien réussi dans le passé, avec une victoire et un double podium l’an dernier par exemple. Nous avons tous les ingrédients pour nous imposer et, sans sous-estimer nos rivaux, nous souhaitons que nos ambitions dictent nos performances. »

Vainqueur l’an dernier en Suède, Thierry Neuville s’est également confié à moins d’une semaine du départ.

« Le Monte-Carlo nous a laissé entrevoir énormément de potentiel », a-t-il affirmé. « Nous avons hâte de retrouver la voiture en Suède, qui est historiquement un rallye qui sourit bien à l’équipe. »

La semaine dernière, les trois équipages du constructeur coréen ont participé à une séance d’essais en Suède. Sébastien Loeb a frôlé la correctionnelle avec une sortie de route mettant prématurément un terme à sa journée alors qu’il préparait son premier départ sur l’épreuve depuis l’édition 2013.