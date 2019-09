Hyundai ne veut plus voir d’erreurs à partir du Rallye de Turquie

Andrea Adamo, le directeur de Hyundai Motorsport, a lancé un défi à son équipe en vue du Rally de Turquie.

Frustré par le résultat de l’ADAC Rallye Deutschland le mois dernier, l’Italien a admis que son équipe devait arrêter de commettre des erreurs.

Pour la deuxième manche consécutive, Toyota Gazoo Racing a réduit son retard sur les leaders du championnat à huit points alors que les Japonais en comptaient quarante-quatre unités de moins après la victoire de Dani Sordo en Sardaigne.

« Nous avons encore gâché une belle occasion », avait-il déclaré après l’événement basé à Bostalsee. « Nous devons contrôler notre destin et cela demande d’être performants et fiables dans tous les domaines de notre activité. Nous ne pouvons pas compter sur les problèmes des autres pour obtenir des résultats. Ce n’est pas comme cela que nous envisageons le rallye ou la course automobile. En résumé, les performances de nos voitures ont été bonnes en Allemagne, pas celles de notre équipe. Nous devons donc faire mieux. »

Interrogé sur les changements qu’il apporterait en Turquie, Andrea Adamo s’est montré précis.

« Cela ne concerne pas seulement la Turquie, mais tous les événements à venir », a-t-il asséné. « Partout, nous devons montrer que nous avons appris de nos erreurs. Il s’agit de procédures, de contrôles, de l’organisation et d’une meilleure compréhension et application de certains points. Mon équipe a fait des choses incroyables jusqu’ici, mais la barre doit être relevée. Nous avons eu de petits soucis dont Toyota a profité. Les choses seraient très différentes si nous prenions des points au lieu de cela. »

« Il n’y a pas de place, ni d’excuse, pour la moindre erreur », a-t-il conclu.