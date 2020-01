Hyundai dévoile ses couleurs, Tänak garde le numéro 8

En tant que Champion du Monde des Rallyes en titre chez les pilotes, Ott Tänak pouvait amener le n°1 avec lui en quittant Toyota Gazoo Racing pour rejoindre Hyundai Motorsport, mais l’Estonien a choisi de conserver le n°8 qui l’accompagnait déjà lors de sa campagne victorieuse avec la Yaris en 2019.

L’équipe Hyundai Motorsport a dévoilé ce lundi matin les photos de sa voiture pour 2020. Celle-ci ne présente que des changements mineurs par rapport à sa livrée de la saison précédente.

Ces dernières années, le constructeur coréen s’était focalisé sur l’obtention d’un premier titre chez les constructeurs. Après avoir atteint cet objectif l’an passé, le directeur de l’équipe Andrea Adamo a indiqué que le but était dorénavant de réaliser le doublé en s’imposant chez les pilotes et les constructeurs.

« Nous avons connu une année 2019 extrêmement réussie, mais tout repart à zéro avant d’attaquer 2020 », a confié Andrea Adamo, qui alignera Ott Tänak et Thierry Neuville sur chaque manche tandis que la troisième voiture sera partagée entre Dani Sordo et Sébastien Loeb. « Nos objectifs pour cette nouvelle saison sont clairs : lutter pour la victoire sur chacune des épreuves du calendrier et jouer les titres chez les pilotes et les constructeurs. Nous savons que la concurrence sera toujours aussi féroce, donc nous devons nous assurer d’avoir le package technique le plus solide possible. »

Cette année encore, les pilotes peuvent choisir leur propre numéro pour la saison. Comme en 2019, Thierry Neuville et Dani Sordo ont respectivement choisi le n°11 et le n°6 alors que Sébastien Loeb troquera le n°19 pour le n°9.

Vice-champion ces quatre dernières années, Thierry Neuville semble déterminé à repousser son nouvel équipier Ott Tänak dans ses derniers retranchements pour s’offrir sa première couronne mondiale.

« Ce ne sera évidemment pas facile, car il y a beaucoup d’équipages talentueux », a confié le Belge qui entamera sa septième campagne avec l’équipe au Rallye Monte-Carlo (23-27 janvier). « Cependant, nous nous sommes toujours montrés rapides et réguliers tout en faisant preuve de résilience face aux défis. Nous voulons tirer profit de nos années d’expérience et récompenser le travail acharné de toute l’équipe Hyundai Motorsport par un doublé. »