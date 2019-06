Hyundai alignera Breen en Finlande

Craig Breen rejoindra Thierry Neuville et Andreas Mikkelsen au sein de l’équipe Hyundai Motorsport au Neste Rally Finland.

Craig Breen a été officialisé par le constructeur coréen ce mardi. L’Irlandais se rendra aujourd’hui même au siège de l’équipe pour mouler son baquet dans l’une des Hyundai i20 Coupe WRC officielles.

Après avoir perdu son volant chez Citroën Racing à la fin de l’année dernière, l’Irlandais travaillait d’arrache-pied pour réintégrer l’élite du rallye.

« Je suis ravi d’avoir la chance de rejoindre Hyundai Motorsport pour le Rallye de Finlande et de retrouver une World Rally Car », a confié celui qui a déjà disputé plusieurs rallyes nationaux au volant de différentes R5 cette saison. « L’attente a été longue et il a fallu être patient en regardant les autres rouler, mais je suis honoré d’avoir cette occasion unique avec Paul [Nagle] comme co-pilote. »

Âgé de 29 ans, Craig Breen compte déjà neuf départs au Neste Rally Finland à son actif. En 2016, il y avait d’ailleurs mené sa DS 3 WRC à la troisième place.

« La Finlande est le rallye que j’ai le plus fait en WRC », a t-il ajouté. « J’espère donc apporter quelque chose à l’équipe. Je vais beaucoup rouler avant le départ. Même si cela reste un défi, je suis prêt à saisir ma chance à pleines mains. J’aurais le numéro 42, un numéro avec lequel j’ai couru depuis ma première saison en karting en 1998. Il m’a toujours porté chance et j’espère que ce sera toujours le cas ! »

Craig Breen participera aux essais de préparation de l’équipe et au Rallye d’Estonie, où il retrouvera son équipier Andreas Mikkelsen.

« Le Rallye de Finlande est un événement à part justifiant une approche unique », a déclaré Andrea Adamo, le directeur de l’équipe Hyundai Motorsport. « Le défi est énorme pour les équipes comme pour les équipages. La course au titre entre dans une phase critique et les écarts sont tellement serrés entre les constructeurs que nous avons choisi d’intégrer Craig Breen dans notre équipe en Finlande. Il a déjà démontré son talent sur cette épreuve, sans oublier son expérience qui nous sera extrêmement précieuse. Nous nous assurerons qu’il soit suffisamment préparé pour le Rallye d’Estonie, un rendez-vous assez similaire à la Finlande, mais aussi pour les essais de préparation. Nous souhaitons la bienvenue à Craig et Paul chez Hyundai Motorsport et nous sommes impatients de voir ce qu’ils pourront faire aux côtés de Thierry / Nicolas [Gilsoul] et Andreas / Anders [Jæger]. »

Lors du dernier rendez-vous, Hyundai Motorsport s’était offert un double podium avec la victoire de Dani Sordo et la troisième place d’Andreas Mikkelsen au Rally Italia Sardegna. L’équipe coréenne en avait profité pour accentuer son avance à quarante-quatre points en tête du Championnat du Monde FIA des Rallyes des Constructeurs.